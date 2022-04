Becoming Elizabeth: Starz svela trailer, poster e data di uscita della serie sui Tudor

STARZPLAY, il servizio streaming premium internazionale di STARZ, annuncia la data di uscita di Becoming Elizabeth, la serie drammatica sui Tudor che esplora l'affascinante e mai narrata storia degli anni giovanili della regina più iconica d'Inghilterra. Rilasciati inoltre il trailer e il poster.

Becoming Elizabeth sarà presentato in anteprima domenica 12 giugno sulla piattaforma streaming premium STARZPLAY in tutti i territori e su tutte le piattaforme di streaming e on demand STARZ negli Stati Uniti e in Canada.

Molto prima di salire al trono, la giovane Elizabeth Tudor, interpretata da Alicia von Rittberg, era un'adolescente orfana che fu coinvolta nella politica e negli intrighi sessuali della corte inglese. La morte del re Enrico VIII vede il figlio di nove anni Edward, interpretato da Oliver Zetterström, salire al trono e avvia un'accesa corsa al potere quando Elisabetta, Edward e la loro sorella Mary, interpretata da Romola Garai diventano pedine in un gioco tra le grandi famiglie d'Inghilterra e le potenze europee che si contendono il controllo del Paese.

Altri ruoli chiave in questa incessante corsa al potere includono la vedova di re Enrico, Catherine Parr, interpretata da Jessica Raine; Thomas Seymour, interpretato da Tom Cullen, il nuovo zio del re, che sposa rapidamente la vedova Catherine, ma presto si interessa all'adolescente Elisabetta; il duca di Somerset, interpretati da John Heffernan, che, alla morte dell'anziano re, non perde tempo a rivendicare la posizione di Lord Protettore.

La serie vede anche la partecipazione di Jamie Blackley, Alexandra Gilbreath, Jamie Parker, Leo Bill, Bella Ramsey, Ekow Quartey, Alex Macqueen e Olivier Huband.

Becoming Elizabeth è stato creato e scritto dalla pluripremiata drammaturga e sceneggiatrice televisiva Anya Reiss, anche produttrice esecutiva con George Ormond di The Forge, con George Faber e Lisa Osborne come produttori.