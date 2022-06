Becoming Elizabeth, clip esclusiva della serie Starz con Alicia von Rittberg

Ecco in esclusiva una clip di Becoming Elizabeth: la serie Starz sulla storia dell'iconica Regina Elisabetta I in uscita il 12 giugno.

Becoming Elizabeth, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è la nuova serie Starz in uscita il 12 giugno. Ideato da Anya Reiss, il progetto è incentrato sull'affascinante e mai narrata storia dei primi anni di vita di Elisabetta I, la regina più iconica d'Inghilterra. Becoming Elizabeth è composta da otto episodi che Starz rilascerà a cadenza settimanale sulla piattaforma streaming premium STARZPLAY in tutti i territori e su tutte le piattaforme di streaming e on demand STARZ negli Stati Uniti e in Canada.

Nella clip, che potete vedere sopra, assistiamo ad un dialogo tra il giovane re Edward e il duca di Somerset che non perde tempo a rivendicare la posizione di Lord Protettore e diventa, a tutti gli effetti, il monarca de facto durante l'infanzia e l'adolescenza di Edoardo. "Non siete più un ragazzo" dice il duca "voi siete il re di Inghilterra" e poi, in vista dell'incontro con il Consiglio "qui serve una sola voce, Sire permettetemi di essere quella voce, la vostra voce".

La serie Becoming Elizabeth è l'affascinante e mai narrata storia dei primi anni di vita della regina più iconica d'Inghilterra. Molto prima di salire al trono, la giovane Elizabeth Tudor era un'adolescente orfana che fu coinvolta nella politica e negli intrighi sessuali della corte inglese. La morte di re Enrico VIII avvia un'accesa corsa al potere e i suoi figli si ritrovano ad essere le pedine in un gioco tra le grandi famiglie d'Inghilterra e le potenze europee che si contendono il controllo del Paese.

Il mondo di Becoming Elizabeth viene descritto come viscerale, pericoloso e sanguinario; è un'epoca in cui tutti a corte vivono in una roulette russa, possono trovarsi in una posizione di grande potere per un momento e sotto l'ascia del boia in quello successivo; è un'epoca in cui giudizi vengono emessi rapidamente e nessuno è al sicuro.

Elizabeth Tudor è interpretata da Alicia von Rittberg, Edward da Oliver Zetterström e Romola Garai veste i panni di Mary. Altri ruoli chiave in questa incessante corsa al potere includono la vedova di re Enrico, Catherine Parr, interpretata da Jessica Raine; Thomas Seymour, interpretato da Tom Cullen, il nuovo zio del re, che sposa rapidamente la vedova Catherine, ma presto si interessa all'adolescente Elisabetta; il duca di Somerset, interpretati da John Heffernan, che, alla morte dell'anziano re, non perde tempo a rivendicare la posizione di Lord Protettore.