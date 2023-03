Beautiful: anticipazioni delle trame dal 27 marzo al 2 aprile 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Beautiful, relative alle puntate in onda dal 27 marzo al 2 aprile su Canale 5. La serie va in onda dal lunedì al sabato alle 13:45 e la domenica alle 14:00. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Beautiful è disponibile in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity.

Lunedì 27 marzo

Brooke ha dei flash sulla notte di Capodanno, ma non sa perché abbia ripreso a bere. A Ridge che le sta vicino, nasconde il suo incontro con Deacon. Grace è arrivata in città e annuncia alla figlia Paris che si trasferirà a Los Angeles per starle vicina.

Martedì 28 marzo

Zende confida a Carter il timore che Paris abbia una relazione con un altro uomo. Brooke si sente in colpa perché teme di essere andata a letto con Deacon da ubriaca. Ridge è convinto che sia pentita solo di aver bevuto.

Mercoledì 29 marzo

Hope va a trovare Steffy e Taylor per pregarle di non sabotare il matrimonio tra Brooke e Ridge. Intanto Zende confida a Carter la sua delusione per il rifiuto di Paris, senza sapere che Carter è l'uomo per cui Paris ha preso una sbandata.

Giovedì 30 marzo

Grace, la mamma di Paris, intuisce che qualcosa non va in sua figlia e la cosa la preoccupa. La presenza di Deacon crea forti attriti fra Hope e Steffy con Taylor che cerca di portare alla ragionevolezza le due donne.

Venerdì 31 marzo

Ridge è molto premuroso nei confronti di Brooke, ma lei lo invita a non trascurare la sua vita professionale. Paris presenta la madre, Grace, a Carter e a Ridge.

Sabato 1° aprile

Brooke è ancora sconvolta per essersi ubriacata a Capodanno e per le conseguenze di questo suo gesto, e Hope decide di andare a parlarle per sollevarla, una volta per tutte, dai sensi di colpa. Steffy parla con Taylor e dichiara guerra alle Logan per riprendersi suo padre. Sono tutti preoccupati perché dalla notte di Capodanno Brooke è strana, non va più al lavoro, è irritabile. In realtà è sconvolta perché non si capacita di essersi ubriacata. Steffy e Thomas continuano ad insistere perché Ridge torni a casa da loro e da Taylor. Deacon ribadisce il suo amore a Brooke e lei lo caccia da casa. Thomas e Steffy fanno il terzo grado a Ridge per scoprire che cosa abbia Brooke, ma lui sostiene che vada tutto bene. Intanto Hope informa Liam che Brooke ha ricominciato a bere, ma che ora si sta curando e che nessuno deve sapere della sua ricaduta. Più tardi Ridge è con Brooke e le rinnova tutto il suo amore, lei è piena di sensi di colpa ripensando al bacio con Deacon.

Domenica 2 aprile (ore 14)

Taylor va a trovare Brooke per offrirle il suo aiuto professionale, perché sente che c'è qualcosa che non va in lei. Brooke la ringrazia, ma rifiuta. Zende annuncia a Paris che ha deciso di uscire con la modella Sequoyah, ma lei la prende sportivamente e ribadisce parlava sul serio quando gli ha manifestato il desiderio di non avere un rapporto esclusivo. Paris dice a Carter che da quando si sono baciati sente che tra loro qualcosa è cambiato. Ridge e Hope confortano Brooke: ha fatto la cosa giusta a confidarsi con loro di aver bevuto la sera di Capodanno. Intanto Sheila cerca di carpire informazioni su Brooke da Taylor. Liam confida a Hope che Douglas continua a ripetere di aver visto la nonna baciare Babbo Natale.

Su Mediaset Infinity potete vedere una clip incentrata sullo sconforto di Hope