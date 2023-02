Beautiful: anticipazioni delle trame dal 27 febbraio al 4 marzo 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Beautiful, relative alle puntate in onda dal 27 febbraio al 4 marzo 2023 su Canale 5 alle 13:45. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Beautiful è disponibile in streaming, in diretta e in replica, su Mediaset Infinity.

Lunedì 27 febbraio

Liam si sta confidando con suo padre e Bill, preoccupato per la situazione e per sua nipote, consiglia al figlio di non abbassare la guardia e di impegnarsi di più affinché Deacon si allontani da Hope e dalla loro famiglia. Il magnate propone addirittura di affrontare personalmente lo Sharpe ma Liam gli chiederà di non immischiarsi. Intanto Thomas e Steffy continuano a ripetere a Ridge che se le cose non andranno bene con Brooke, lui potrà sempre tornare dalla sua prima e vera famiglia, di cui sentono tanto la mancanza entrambi.

Martedì 28 febbraio

Hope continua a supportare suo padre e a credere che lui sia cambiato. Deacon assicura a sua figlia e a Brooke di essere tornato a Los Angeles solo per ricucire i rapporti con la sua bambina e di non avere alcun altro obiettivo in mente. Anche Brooke prosegue nel difendere il suo ex e questo non fa altro che innervosire ancora di più Ridge, che alla fine è costretto a pensare seriamente a quanto detto dai figli. Intanto alla casa sulla scogliera, Steffy viene sorpresa dal ritorno a casa di sua madre, Taylor.

Mercoledì 1° marzo

Steffy è felicissima di riabbracciare Taylor. Sua madre si scusa con lei per non essere stata presente né alla nascita di Hayes né al suo matrimonio ma la Forrester la rassicura; non è arrabbiata con lei ed è anzi fiera della sua missione per aiutare i più bisognosi. La dottoressa rivela alla figlia di essere tornata per restare e per aiutarla a combattere contro la minaccia di Sheila. Intanto proprio la Carter si reca a Il Giardino, dove scopre che il suo amico Deacon ha trovato riparo all'interno del magazzino del bar. La rossa cerca di convincerlo a tornare in albergo con lei ma lui, convinto di aver fatto quasi bingo con le Logan, non può giocarsi tutto tornando al suo fianco e quindi declina l'invito.

Giovedì 2 marzo

Ridge prova a fare un altro tentativo con Brooke e torna a casa per parlare con la moglie e convincerla ad aiutarlo a cacciare Deacon dalla vita di Hope e dalla loro. Ma la Logan non ha alcuna intenzione di starlo a sentire e il loro matrimonio si incrina ancora un po'. Arrabbiato, ferito e deluso, lo stilista decide di passare qualche ora in compagnia di Steffy, commosso dalle parole dei suoi figli. Ma al posto della sua secondogenita, nella casa sulla scogliera troverà la sua ex moglie.

Venerdì 3 marzo

Ridge è contentissimo di rivedere Taylor dopo tanto tempo. I due si salutano calorosamente e cominciano a parlare dei loro splendidi figli e dei loro nipotini, soprattutto del saggio Douglas. Si lasciano però anche andare ai ricordi del passato, ancora dolorosi per la Hayes. Intanto alla Forrester Creations, Steffy rivela a Thomas che la loro mamma ha fatto ritorno a Los Angeles. I ragazzi sono felicissimi e pensano pure di poter riunire la loro famiglia.

Sabato 4 marzo

Steffy e Thomas sono felici del ritorno della loro madre e decidono di andare insieme alla casa sulla scogliera, per passare del tempo con lei. Intanto Brooke, in grande difficoltà dopo l'ultima discussione avuta con Ridge, confida a Katie tutte le sue ansie. La sorella le confessa di essere anche lei preoccupata di questa situazione ma di essere sicura che la scelta di Hope sia quella giusta. Rammenta infatti alla maggiore di come loro due e Donna si sono sentite meglio dopo aver fatto pace con il loro papà e di come la loro vita, senza di lui, fosse triste e piena di rimpianti. Intanto i fratelli Forrester arrivano a casa e trovano Ridge e Taylor uniti in un grande abbraccio. I due sembrano essere tornati molto intimi tanto che lo stilista ammette all'ex moglie di avere qualche problema con la sua attuale consorte. Deacon ovviamente non perde tempo per tentare di farsi ancora più spazio nella vita della piccola Hope e si offre di darle lezioni di karate, che un tempo praticava assiduamente.

1 / 61 / 6