Beautiful, anticipazioni 9 gennaio: Hope sconvolge Deacon, mentre Steffy è ossessionata da Sheila

La saga dei Forrester continua con una nuova puntata in onda domani alle 13:45 circa: la soap americana viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio di Canale 5.

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di giovedì 9 gennaio alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che Hope pensa al ruolo di Liam nella fine del loro matrimonio. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity

Riassunto dell'episodio precedente

Steffy è sopraffatta dal terrore di sapere Sheila Carter di nuovo libera, nonostante le misure di sicurezza che sono state prese. Finn promette di proteggerla, ma Steffy non riesce a tranquillizzarsi, temendo anche per i suoi figli. Brooke confida a Ridge di aver trovato Hope e Thomas a letto insieme.

Ridge, sconvolto, teme che suo figlio possa ricadere nell'ossessione per Hope, soprattutto ora che lei sta attraversando un momento difficile con Liam. Hope confessa a Thomas di aver cercato di non cedere ai suoi sentimenti, ma riconosce di essere irresistibilmente attratta da lui. Il fallimento del suo matrimonio la porta a riflettere profondamente.

Steffy è terrorizzata da Sheila

Anticipazioni di Beautiful: Steffy crede che Sheila sia tornata a colpire

Hope riflette sulle scelte che l'hanno portata al fallimento del suo matrimonio con Liam. Si rende conto che, mentre Thomas si è dimostrato sempre presente, protettivo e comprensivo, Liam non ha nemmeno fatto uno sforzo concreto per salvare il loro rapporto. Questa constatazione alimenta in lei il dubbio che i sentimenti mai sopiti di Liam per Steffy abbiano avuto un ruolo decisivo nella fine del loro matrimonio.

Nel frattempo, Steffy, sempre più inquieta per la scarcerazione di Sheila, viene colta da un momento di panico. Nel silenzio della sua casa, sente un rumore sospetto provenire dall'esterno. Spaventata, teme che Sheila possa essere in agguato, pronta a colpire ancora. Nonostante le guardie del corpo e le precauzioni prese, la sua ansia non si placa.

Altrove, Brooke e Hope pranzano a "Il Giardino con Deacon, il quale non nasconde l'orgoglio per il successo del suo ristorante. Tuttavia, la leggerezza iniziale del momento viene messa alla prova quando Hope decide di confidarsi con il padre. Gli racconta del bacio con Thomas avvenuto a Roma e delle conseguenze devastanti che ha avuto sul suo matrimonio.

Sulle prime, Deacon appare sconvolto e crede che Thomas sia stato il responsabile dell'accaduto, ma Hope lo corregge con fermezza. Confessa di essere stata lei a fare il primo passo, ammettendo le sue colpe e assumendosi tutte le responsabilità per aver ferito Liam in modo irreparabile. Deacon è colpito e addolorato per la figlia ma, allo stesso tempo, orgoglioso della sua maturità nell'affrontare le conseguenze delle proprie azioni.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Liam racconta le ultime novità a Wyatt, compreso l'abbraccio tra Sheila e Finn.