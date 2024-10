Beautiful, anticipazioni 8 ottobre: Brooke nasconde la verità a Taylor, Hope elogia i successi di Thomas

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 8 ottobre alle 13:40, la trama ci svela che Brooke nasconde i suoi sospetti a Taylor. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Wyatt cerca di far ragionare Liam

Brooke continua a mantenere il riserbo con Taylor riguardo ai suoi sospetti su Hope, evitando di rivelare il timore che sua figlia possa essere attratta da Thomas. Nonostante il silenzio di Brooke, Taylor inizia a percepire che c'è qualcosa di strano nel comportamento dell'amica, e comincia a domandarsi cosa possa nascondere.

Nel frattempo, Wyatt cerca di far ragionare Liam, preoccupato per l'ossessione del fratello nei confronti di Thomas, lo invita a smetterla di concentrarsi sul papà di Douglas e a non trascurare la sua relazione con Hope. Ma Liam fatica a lasciarsi alle spalle la sua gelosia e continua a vedere Thomas come una minaccia costante.

Wyatt cerca di convincere Liam a lasciarsi alle spalle l'ossessione per Thomas

Hope, da parte sua, cerca di riparare il danno fatto con Thomas, rassicurandolo continuamente che non crede davvero a tutte quelle cose orribili che ha detto a Brooke su di lui. Gli ripete che è felice dei progressi che ha fatto. La ragazza desidera fargli capire quanto sia contenta per i suoi successi sia nella vita professionale, dove la nuova collezione ha riscosso un enorme successo, sia nella vita personale, dove il rapporto tra Thomas e Douglas si è rafforzato notevolmente facendo migliorare la vita del bambino.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Liam confessa a Wyatt di aver affrontato Thomas.