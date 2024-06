Beautiful anticipazioni 8 giugno: Taylor vuole sacrificarsi per salvare Steffy, Sheila minaccia Deacon

Sabato 8 giugno torna Beautiful alle 13:50 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Katie rimprovera Brooke per non averle detto la verità su Taylor. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 7 giugno, Taylor è disperata e sembra aver perso la fiducia in se stessa, ma per fortuna in questo momento di sconforto non è sola, la sua nuova amica Brooke è accanto a lei per sostenerla e incoraggiarla. La Logan le ricorda che un solo errore commesso anni prima, e in buona fede, non può spingerla a paragonarsi a Sheila. In precedenza, Katie ha saputo da Taylor che è stata lei a sparare a Bill molti anni prima.

Anticipazioni di Beautiful dell'8 giugno: Deacon teme le reazioni di Sheila

Katie e Brooke sono immerse in una conversazione intensa. La minore delle Logan ha appena appreso una sconvolgente rivelazione: anni prima, Taylor ha tentato di uccidere Bill. Katie, con il cuore spezzato è incredula che sua sorella le abbia nascosto un segreto così grande per tutto questo tempo.

Nel frattempo, Sheila fa visita a Deacon a "Il Giardino". La donna con la solita pericolosa determinazione dice che non permetterà a nessuno, e soprattutto a Katie, di mettersi tra lei e Bill. Deacon, cerca di capire fino a che punto la Carter sia disposta ad arrivare per proteggere il suo legame con il magnate.

Deacon ascolta lo sfogo di Sheila

Intanto, Taylor si confida con sua figlia Steffy. Con tono risoluto, annuncia di voler costituirsi e confessare di aver sparato a Bill, desiderando porre fine al ricatto dell'uomo e permettere che Sheila vada in prigione. Steffy tenta nuovamente di dissuadere sua madre, implorandola di non compiere questo gesto che potrebbe distruggere la loro famiglia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Steffy e Finn ripensano al ricatto di Bill.