Beautiful anticipazioni 7 giugno, Taylor perseguitata dal suo passato: il gesto inaspettato di Brooke

Venerdì 7 giugno torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:40. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Brooke corre in soccorso di Taylor. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset debuttando il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 6 giugno, Sheila si trova alla Forrester per avere un confronto con Katie ma l'arrivo inaspettato di Carter costringe la donna a levare il disturbo. A casa, Steffy e Finn sono preoccupati per Taylor sempre più affranta dai sensi di colpa. Allo stesso tempo sono arrabbiati con Bill per il ricatto e la scelta di mettersi con Sheila.

Anticipazioni di Beautiful del 7 giugno: Il momento di disperazione per Taylor

La madre di Steffy riflette sul passato, sul momento in cui ha sparato a Bill; oggi quel gesto ha permesso a Sheila di essere libera e minacciare sua figlia. La donna è disperata e sembra aver perso la fiducia in sé stessa. Al fianco di Taylor c'è Brooke, la sua nuova amica, che la sostiene ricordandole che un passo falso, per quanto grave, non può cancellare tutto il bene che ha fatto e, soprattutto, non la pone sullo stesso piano di Sheila Carter.

Il sostegno di Bill a Sheila Carter ha sconvolto tutti

Durante la sua visita a Taylor e Steffy, Katie ha chiesto spiegazioni sul ricatto di Bill. L'ex moglie del magnate ha scoperto che anni prima la Hayes aveva premuto il grilletto contro suo marito. Questa rivelazione l'ha scioccata, ma nonostante ciò, la più giovane delle sorelle Logan non riesce a capire come l'uomo che ha amato possa essersi schierato con una donna tanto malvagia.