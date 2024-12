Beautiful, anticipazioni 7 dicembre: Hope e Thomas si considerano una coppia, Shaila torna in scena

Sabato 7 dicembre torna Beautiful alle 13:40 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che le conseguenze degli eventi di Roma continuano a scuotere le vite dei protagonisti. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente:

Hope, dopo un intenso confronto con Liam, confida a Thomas la decisione del marito di divorziare. Sopraffatta dal dolore e dai sensi di colpa, Hope si assume la piena responsabilità per la fine del matrimonio. Thomas, cercando di confortarla, la rassicura del suo sostegno incondizionato, sottolineando quanto la ammiri come madre e persona.

Hope, sopraffatta dall'emozione, lo bacia di nuovo. Thomas, però, si ritrae, ricordandole che è ancora sposata. La ragazza allora si sfila l'anello nuziale e pronta a voltare pagina, si avvicina a Thomas, e i due cedono finalmente ai sentimenti reciproci, suggellando un'intimità a lungo sospesa. Nel frattempo, Liam affronta il dolore del tradimento.

Wyatt cerca di convicere Liam a perdionare Hope

Anticipazioni di Beautiful:

Nonostante la ferita ancora aperta, Wyatt e R.J. cercano di convincere Liam a riconsiderare la sua decisione di divorziare da Hope. Wyatt sottolinea l'importanza della famiglia e del legame costruito con Hope, ricordandogli che, nonostante il tradimento, l'amore che li unisce merita una seconda chance. R.J., dal canto suo, insiste sul fatto che Hope sia sinceramente pentita e devastata per ciò che è accaduto.

Tuttavia, Liam non riesce a scacciare dalla mente l'immagine di Hope e Thomas che si baciano davanti al Colosseo. L'intensità di quel momento, il desiderio evidente negli occhi di sua moglie, lo tormentano, rendendogli impossibile immaginare un futuro con lei. Nel frattempo, Hope confida a Thomas quanto sia stata a lungo attratta da lui.

Con un misto di dolore e liberazione, ammette di aver avuto fantasie su di lui, sentimenti che ha cercato di reprimere ma che ora sono emersi con forza. Hope si sente dilaniata tra i sensi di colpa per aver ferito Liam e il desiderio crescente per Thomas. Pur consapevole della gravità delle sue azioni, non può più ignorare ciò che prova per lui.

Nonostante i dubbi e le paure, Hope e Thomas si lasciano trasportare dai loro sentimenti. Dopo aver condiviso un momento di profonda intimità, si ritrovano abbracciati nel letto, suggellando un nuovo capitolo della loro relazione. Per Hope, questo passo rappresenta una rottura definitiva con il passato, mentre Thomas, per la prima volta, sembra poter vivere il suo amore per lei alla luce del sole.

Mentre il dramma si consuma tra Hope, Liam e Thomas, Sheila riceve la visita di Deacon in prigione. I due riflettono sui momenti trascorsi insieme, con Sheila che esprime il suo rammarico per le decisioni prese nella sua vita. Deacon, nonostante tutto, mostra affetto e comprensione, rivelando quanto sia ancora legato a lei, pur consapevole delle sue colpe.

Alla Forrester Creations, Ridge, Katie e Carter fanno il punto della situazione dopo Roma. Convinti che il bacio tra Hope e Thomas sia stato solo una leggerezza dettata dall'emozione per il successo della collezione, sperano che Liam possa trovare la forza di perdonare sua moglie. Nessuno di loro, però, immagina che in quel momento Hope e Thomas abbiano già compiuto un passo decisivo verso una relazione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Wyatt dice a Liam che non perdonando la moglie, perderà la sua famiglia e causerà dei danni anche ai bambini.