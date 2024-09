Beautiful anticipazioni 6 settembre: Sheila perdona Deacon, una sorpresa per Ridge e Brooke

Venerdì 6 settembre torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:40. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Deacon va a colloquio con Sheila. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset andando in onda per la prima volta il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Il rimorso di Sharpe per la cattura di Sheila

Mentre Brooke e Hope discutono dei recenti cambiamenti positivi di Deacon, lodandolo per il suo contributo alla cattura di Sheila, nessuno sospetta che l'uomo nasconda un segreto oscuro. Sharpe, infatti, ha appena fatto visita a Sheila in carcere, rivelando un legame molto più profondo di quanto chiunque immagini. Non solo i due sono stati amanti, ma è stato proprio Deacon ad aiutare Sheila durante la sua latitanza.

Nel corso del colloquio, il nuovo gestore de 'Il Giardino' confessa a Sheila il suo immenso rimorso per averla tradita, spiegando di averlo fatto solo per proteggere sua figlia Hope e per evitare che Bill e Ridge scoprissero la loro relazione clandestina. L'uomo le dichiara il suo amore, ricordando tutti i momenti speciali vissuti insieme.

Sheila riceve Deacon in prigione

Sheila, pur consapevole del tradimento, mostra una sorprendente comprensione verso il suo amante: lo perdona e gli augura il meglio, lasciando intendere che anche lei, nonostante tutto, lo ama ancora. Nel frattempo, alla Forrester Creations, Ridge e Brooke ricevono una sorpresa inaspettata e piacevole. Grazie alla bizzarra complicità di Charlie, un avvenimento fortuito porta una ventata di gioia in un momento di tensioni e segreti.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Carter e Katie parlano di Bill.