Beautiful anticipazioni 4 novembre: Deacon incoraggia Hope a lasciarsi andare, R.J. provoca Ridge su Brooke

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 4 novembre alle 13:45: alla vigilia del viaggio a Roma i protagonisti riflettono sulle loro relazioni sentimentali. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester è stata trasmessa in Italia per la prima volta nel giugno del 1990 su Rai 2. Su Canale 5 va in onda dal 5 aprile 1994. È disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Hope è confusa dai propri sentimenti per Thomas, alimentati anche dalle parole di Douglas, che la considera una famiglia insieme a lui. Thomas e Ridge convincono Brooke a unirsi al viaggio a Roma, dove la sua fama internazionale per il contributo dato alla Forrester sarà celebrata. Intanto, Hope è turbata da fantasie su Thomas.

Steffy la mette in guardia, temendo che il fratello possa ricadere nell'ossessione per lei. Liam pur preoccupato per l'influenza di Thomas su Hope, decide di fidarsi di sua moglie e non la segue a Roma. Tuttavia, Steffy insinua che sia Hope stessa ad essere attratta da Thomas. Prima della partenza, Hope fa visita a suo padre, cercando di chiarirsi le idee.

R.J. spera che Ridge torni con Brooke

Anticipazioni di Beautiful: Ridge smorza le speranze di R.J.

Deacon, osservando la figlia Hope sempre più affaticata e sotto stress a causa delle pressioni lavorative e delle sue responsabilità personali, decide di darle un consiglio importante: svagarsi un po' e non dimenticare di cedere ogni tanto ai suoi desideri. Hope, che si trova in un grande momento di confusione, inizia a riflettere su queste parole.

Nel frattempo, all'interno della Forrester, Eric e R.J. non perdono occasione per punzecchiare Ridge riguardo al suo imminente viaggio a Roma, dove si troverà a condividere lo spazio con Brooke. Le battute tra Eric e R.J. rivelano una certa tensione sottostante, poiché entrambi sembrano consapevoli delle complicazioni romantiche che potrebbero sorgere durante il viaggio.

Rimasti soli, R.J. confida a suo padre che, nonostante le sue intenzioni di non immischiarsi nei melodrammi familiari, nutre la ferma convinzione che Ridge e Brooke siano destinati a stare insieme.Tuttavia, Ridge sembra determinato a spegnere le speranze del figlio, affermando che la loro storia è complessa e carica di ricordi, ma non necessariamente destinata a ripetersi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Steffy parla nuovamente con Liam delle sue preoccupazioni per il rapporto tra Thomas e Hope.