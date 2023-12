Beautiful anticipazioni 4 dicembre: Thomas invita Hope a casa, Liam si confida con Brooke

Beautiful torna domani, lunedì 4 dicembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda sabato 2 dicembre dicembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 2 dicembre

Liam e Bill trovano inaccettabile che Thomas allontani Douglas da Liam e Hope, visti i numerosi episodi di instabilità mentale avuti in passato.

Thomas incontra per caso Hope nell'ufficio di Steffy. Le due stavano ribadendo le loro opposte posizioni sull'argomento Douglas e Thomas ne approfitta per rimanere solo con Hope e parlarle della cosa.

Anticipazioni del 4 dicembre: Thomas Espone la Sua Visione a Hope

Con grande lucidità, Thomas cerca di far capire a Hope quanto sia importante per il bambino crescere con il padre, riconoscendo i suoi passati problemi ma affermando di essere ora in una fase migliore.

Nella prossima puntata: L'Invito a Casa Forrester per Confermare il Benessere di Douglas

Thomas, desideroso di dimostrare a Hope la sua stabilità e il buon ambiente in cui cresce Douglas, la invita a casa Forrester. Vuole che lei si sinceri personalmente di quanto Douglas stia bene con il padre. Hope, seppur inizialmente titubante, accetta l'invito.

Nel nuovo peisodio: Le Preoccupazioni di Liam Condivise con Brooke

Nel frattempo, Liam confessa a Brooke di soffrire nel sapere che Hope è sola con Thomas a casa Forrester, anche se capisce la delicata situazione in cui si trova la donna.

