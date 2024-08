Beautiful anticipazioni 31 agosto: Brooke respinge Hollis, Ridge sorprende Steffy

Ecco le anticipazioni di quello che vedremo nelle puntate della soap americana che andranno in onda domani alle 13:50 circa su Canale 5: anche questo sabato è previsto un doppio episodio.

Sabato 31 agosto torna Beautiful alle 13:50 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che alla Forrester si festeggia Steffy. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Steffy festeggia il suo compleanno

A "Il Giardino", Brooke rifiuta gentilmente l'invito di Hollis a cena, spiegandogli che, nonostante l'attrazione che prova per lui, non è intenzionata a proseguire con la loro frequentazione. Una volta rimaste sole, Brooke confida a Taylor la sua preoccupazione per il rapporto con Hope, soprattutto dopo la recente discussione avuta con lei.

È il compleanno di Steffy e alla Forrester, Ridge sorprende Steffy con una raccolta di foto di famiglia, che rievocano i tanti momenti di felicità e amore che hanno condiviso. Taylor si unisce ai festeggiamenti e, quando rimane sola con Ridge, entrambi esprimono la loro gratitudine per avere una figlia meravigliosa e per essere riusciti a mantenere unita la famiglia nonostante le difficoltà.

Steffy riceva una sorpresa da suo padre

A casa sua, Steffy riceve la visita di Liam. I due ripensano al loro passato e all'evoluzione del loro rapporto, che ora si basa su un profondo affetto e sulla co-genitorialità di Kelly. La serata della festeggiata prosegue con Finn, con cui ripercorre le dure esperienze vissute a causa di Sheila. Ricordano insieme le sofferenze provate e la gioia di ritrovarsi a Montecarlo, sentendosi fortunati per la seconda opportunità che la vita ha loro concesso.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Alla Forrester, Liam e Thomas si confrontano con toni pacati.