Beautiful anticipazioni 3 febbraio: Ridge bacia Taylor mentre Brooke disperata vola a Aspen

Beautiful torna domani, sabato 3 febbraio, con un nuovo episodio in onda alle 13:50 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutti gli episodi trasmessi fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda venerdì 2 febbraio.

Beautiful: riassunto della puntata del 2 febbraio

Bill, sempre in cerca di un consiglio per i suoi problemi con Katie, va a trovare Brooke. Ridge continua a tentare di convincere Taylor di aver davvero capito di voler stare con lei per sempre.

Anticipazioni del 3 febbraio: Il viaggio di Brooke a Aspen

Brooke, informata da Donna del viaggio di Ridge ad Aspen, decide di prendere a sua volta l'aereo dei Forrester, nel disperato tentativo di raggiungere suo marito prima che torni con Taylor, spinto dal pressing di Thomas e di Steffy.

Nell'episodio di domani: Il confronto tra Taylor e Bridge

Mentre Brooke cerca di arrivare ad Aspen in tempo per evitare che Ridge ritorni con la sua rivale, lui sta cercando di convincere Taylor della sincerità dei suoi sentimenti nei suoi confronti e le promette di aver definitivamente chiuso con Brooke.

Nella prossima puntata: La sorpresa di Steffy

Alla fine, Ridge e Taylor si baciano. Nel frattempo sopraggiunge Steffy, che vede i suoi genitori baciarsi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Thomas pensa di rivelare che è stata Brooke a fare la telefonata ai servizi sociali.