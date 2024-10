Beautiful, anticipazioni 29 ottobre: Brooke archivia l’amicizia con Taylor, Ridge in difficoltà

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 29 ottobre alle 13.40: Fervono i preparativi per il viaggio a Roma. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Thomas riceve i complimenti da Ridge e Carter

Brooke ha deciso di archiviare l'amicizia con Taylor, considerandola come un momento di crescita personale. Questo evento le ha permesso di mettere a fuoco le sue priorità e i suoi desideri, con l'amore per Ridge che rimane al primo posto. Nonostante questo, lui si trova in una situazione complessa.

Ridge è turbato dalla sua incapacità di scegliere tra le due donne importanti nella sua vita. Questo conflitto interiore lo fa sentire inadeguato e non pronto ad abbandonarsi completamente alla Logan, che spera di riavvicinarsi a lui. La trasferta in Italia rischia di diventare un nuovo terreno di scontro tra Brooke e Taylor.

Thomas e Hope si preparano a partire per Roma

Intanto, alla Forrester, fervono i preparativi per il viaggio a Roma in occasione dell'evento "Hope for the Future". Durante le discussioni tra Carter e Ridge, si analizzano i dettagli dell'operazione e si elogiano i risultati ottenuti da Thomas, il quale ha dimostrato notevoli progressi nel suo percorso professionale e personale.

In questa riunione si unisce anche Taylor, creando un'atmosfera di rinnovata collaborazione. Per Thomas è l'occasione giusta per esprimere la sua gratitudine a Carter e Ridge e a sua madre per il supporto ricevuto nel difficile cammino verso un equilibrio personale. In quest'atmosfera tutti si preparano ad affrontare la sfida che li attende a Roma.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Taylor, turbata dal litigio, racconta di come la sua amicizia con Brooke sia definitivamente chiusa.