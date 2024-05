In altre parole: Luca Barbarossa, Salman Rushdie e La Rappresentante di Lista ospiti dell’11 marzo

In Altre Parole torna su La7: Massimo Gramellini ed i suoi ospiti ci terranno compagnia sabato 11 maggio dalle 20:35 alle 23:15 e domenica 12 maggio dalle 20:35 alle 21:15. Durante il programma, Gramellini condividerà riflessioni e nuove prospettive sulle notizie di attualità.

Le interviste e le anticipazioni dell'11 maggio

Roberto Vecchioni come ogni sabato sera si posizionerà davanti alla sua lavagna per commentare con Massimo Gramellini gli eventi di questa settimana che saranno lo spunto per una conversazione con lo scrittore Alessandro Di Battista che presenterà il suo libro dal titolo: "Scomode verità".

In studio anche Luca Barbarossa in veste di autore con il libro "Cento storie per cento canzoni", l'attore Vinicio Marchioni con "Tre notti", suo libro di esordio.

Questa sera negli studi di In Altre Parole anche La Rappresentante di Lista con una esibizione del nuovo singolo dal titolo "Paradiso" e il giornalista e scrittore Gigi Riva con il suo libro "Ingordigia".

E ancora, in collegamento direttamente dal Salone del Libro di Torino Gustavo Zagrebelsky per presentare il nuovo libro dal titolo "La biblioteca di Raskolnikov" e Salman Rushdie con il libro "Knife" nel quale lo scrittore racconta del suo attentato e di come abbia reagito.

Come di consueto, durante la serata, la giornalista Alessandra Sardoni presenterà la rubrica Che anno è? mentre grazie a Cecilia Sala e alla sua finestra sul mondo si parlerà di cosa succede negli altri paesi.

Jacopo Veneziani sarà ad Anagni per svelerci un passaggio segreto. Di seguito, spazio al comico Saverio Raimondo e al creator digitale Andrea Nuzzo.