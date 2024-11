Beautiful anticipazioni 28 novembre: Brooke scopre la verità: Hope è ossessionata da Thomas

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di giovedì 28 novembre alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che Ridge è orgoglioso di Thomas. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity

Riassunto dell'episodio precedente

Hope confessa a R.J. che Liam l'ha vista baciare Thomas e che teme che il loro matrimonio sia finito. Liam informa Wyatt che si trasferirà da Bill, nel frattempo in viaggio sullo Stella Maris, perché ha chiesto il divorzio a Hope. Wyatt è sbalordito, cerca di convincerlo a ripensarci, ma Liam è irremovibile.

A quel punto Wyatt offre tutto il suo aiuto al fratello. Liam va poi a trovare Steffy e lei gli chiede se abbia deciso di perdonare Hope, ma lui annuncia di averle chiesto il divorzio. Non ce la fa più, è arrivato il momento di andare avanti con la sua vita.

Liam, prendendola alla sprovvista, la bacia. Dopo che lui l'ha nuovamente baciata, avendo annunciato di aver chiesto il divorzio a Hope, Steffy ha un duro confronto con Liam e gli dice che quello che è successo tra loro, già a Roma, non dovrà mai più ripetersi perché è comunque una donna felicemente sposata.

Thomas ha conquistato Hope

Anticipazioni di Beautiful: Hope capisce che che con Liam è finita

Nel cuore degli uffici della Forrester, Ridge si trova finalmente a esprimere un orgoglio immenso verso Thomas. Non solo per il suo successo a Roma come stilista, dove ha dato prova di grande talento e visione, ma anche per il lavoro profondo che ha fatto su sé stesso. Ridge riconosce che, seppur Thomas abbia avuto un passato travagliato e legato alla sua ossessione per Hope, ora ha finalmente superato quelle difficoltà, maturando come uomo.

Nel frattempo, la tensione cresce quando Hope si confida con Brooke. R.J., nonostante i suoi sforzi per consolare la sorella, è impotente di fronte alla situazione. Hope teme che il suo matrimonio con Liam sia arrivato al termine, e decide finalmente di ammettere la verità a sua madre.

Nonostante tutte le sue difficoltà emotive, Brooke non fatica a sospettare che dietro la crisi ci sia Thomas, ma quando Hope le confessa che è stata lei a baciarsi con Thomas, la situazione prende una piega inaspettata. Hope ammette, con grande dolore, che non sa nemmeno spiegare perché abbia agito così, dato che è ancora profondamente innamorata di Liam.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Steffy spera che alla fine Liam perdoni Hope.