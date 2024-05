Beautiful anticipazioni 28 maggio: Thomas chiede aiuto a Steffy dopo il fallimento di Hope

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 28 maggio alle 13:45, la trama ci svela che Thomas si confronta con Steffy. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è stata parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 27 maggio Sheila riferisce a Deacon di avere una relazione con Bill e di vivere con lui. Deacon, rattristato, le chiede se ami davvero Bill o se lo stia semplicemente usando. Sheila si complimenta con Deacon per aver acquisito la gestione de "Il Giardino".

Anticipazioni del 28 maggio: Thomas spera di tornare alla Forrester Creations

Dopo le recensioni negative ricevute dalla sua ultima collezione presentata per la Forrester Creations, Hope è è in crisi, il suo lavoro sembra che non abbia lo stesso consenso da quando Thomas è stato licenziato dalla società di famiglia. Ora la ragazza, in preda al panico, si chiede se non sia il caso di farlo riassumere.

Steffy deciderà il futuro lavorativo di Thomas?

Thomas, fiducioso dopo le critiche ricevute dalla Forrester Creations, attende una chiamata da Eric. Nel frattempo confida a Paris il desiderio di tornare a lavorare per la società. Poco dopo, il padre di Douglas incontra Steffy in ufficio, ottimista che il suo futuro lavorativo stia per avere una svolta definitiva grazie anche ad un aiuto da parte di sua sorella.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Deacon chiede a Sheila come ha fatto a uscire di prigione.