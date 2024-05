Beautiful anticipazioni 25 maggio: Brooke faccia a faccia con Sheila e Bill

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 14:00 circa su Canale 5.

Sabato 25 maggio torna Beautiful alle 14:00 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che ci sarà un confronto tra Bill e Brooke. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 24 maggio, Steffy e Finn non intendono abbassare la guardia e si dichiarano pronti ad affrontare i suoi eventuali colpi di testa. Brooke, Hope e Liam parlano di come Bill stia ricattando Taylor per tenere Sheila fuori di prigione.

Anticipazioni del 25 maggio: La passione di Brooke fa vacillare Bill

Dopo Katie, Liam e Wyatt, anche Brooke decide di andare a casa di Bill per cercare di fargli cambiare idea e convincerlo a smettere di ricattare Taylor e a fare arrestare Sheila. Nonostante la presenza della Carter, la Logan non si tira indietro e fa un appassionato discorso a Bill in cui gli ricorda i loro trascorsi insieme e pregandolo di tornare l'uomo che ha amato

Deacon diventat proprietario de Il Giardino

Le parole di Brooke sembrano aver aperto una breccia nella coscienza di Bill che per la prima volta vacilla, ma alla fine si mostra ancora una volta irremovibile e le risponde di aver bisogno di Sheila. Nel frattempo Deacon, ignaro di quello che sta succedendo, è in fibrillazione perché diventerà il nuovo proprietario del ristorante "Il Giardino". Hope lo informa che Bill e Sheila si sono messi insieme.