Beautiful anticipazioni 23 luglio, Hope costringe Liam a prendere una decisione inaspettata

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 23 luglio alle 13:40, la trama ci svela che Liam accetta la decisione di Hope. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 23 luglio: Liam accetta il ritorno di Thomas

Hope ha informato suo marito della grave situazione della sua collezione, in perdita e a rischio chiusura a causa delle recensioni negative e delle scarse vendite. Steffy ha proposto di richiamare Thomas come capo stilista della "Hope for the Future" per salvare la collezione. Liam, però, non vuole che sua moglie torni a lavorare con Thomas, conoscendo l'ossessione del figlio di Ridge per Hope.

Liam pensa che ci siano soluzioni alternative e chiede a Hope di prendere tempo per discuterne insieme. Convinto di averla persuasa, Liam va a pranzo con Wyatt e si dice soddisfatto che, grazie al suo intervento, Thomas rimarrà lontano dalle loro vite. Tuttavia, al suo ritorno a casa, Liam scopre che Hope ha ceduto alle pressioni di Steffy e ha reintegrato Thomas.

Hope ha scelto di reintegrare Thomas

Sbalordito dalla notizia, Liam chiede spiegazioni a Hope, opponendosi fermamente alla sua decisione di reintegrare Thomas. Tuttavia, di fronte alla determinazione incrollabile di Hope, Liam alla fine accetta la sua scelta, pur rimanendo preoccupato per le possibili conseguenze. Nel frattempo, Steffy e Taylor discutono di Thomas, entrambe convinte che, questa volta, lui non le deluderà e dimostrerà di essere cambiato.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Hope ha deciso di dare fiducia a Thomas e di riprenderlo come capo stilista.