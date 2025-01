Beautiful, anticipazioni 23 gennaio: Steffy lascia Finn, Liam gongola e corre da lei

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di giovedì 23 gennaio alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che Brooke chiede a Hope di non divorziare. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Finn, distrutto dal dolore per la decisione di Steffy di lasciarlo, chiama subito sua madre, Li Finnegan chiedendole di raggiungerlo il prima possibile. Quando Li arriva, trova suo figlio sconvolto e pieno di sensi di colpa. Lui le confessa tutto: il motivo per cui Steffy ha deciso di lasciarlo, il salvataggio di Kelly da parte di Sheila.

Il dottore le racconta della sua distrazione sulla spiaggia e il fatto che Steffy, grazie ad un video registrato da Liam, è venuta a sapere del suo abbraccio con la Carter in tribunale. Li, visibilmente scossa, ascolta le parole di suo figlio con crescente indignazione. La donna lo invita a ritrovare lucidità e a non cadere nella trappola delle manipolazioni di Sheila.

Anticipazioni di Beautiful: Sheila giura a Deacon di voler cambiare

Finn prova a spostare parte della responsabilità della rottura con Steffy su Liam, sottolineando il ruolo che l'ex marito della donna ha avuto nel mettere in evidenza i suoi errori. Ma Li, inflessibile e determinata, non lascia spazio alle recriminazioni. La madre gli ricorda che il suo errore è stato permettere che Sheila entrasse nella sua vita e tocca a lui dimostrare a Steffy, con i fatti, non con le parole, che la sua priorità è lei e la sua famiglia.

Nel frattempo, Sheila, ancora una volta intenta a tessere le sue trame, trascorre momenti di intimità con Deacon nel suo appartamento. Approfittando della vulnerabilità dell'uomo, gli promette che sta facendo di tutto per cambiare. A casa di Eric, Liam fa visita a Steffy dopo aver saputo del trasferimento.

Preoccupato, chiede spiegazioni, e Steffy gli racconta dell'incidente in spiaggia, della distrazione di Finn e del salvataggio di Kelly da parte di Sheila e Gli spiega di sentirsi al sicuro a casa del nonno. Liam, arrabbiato con Finn che ha messo sua figlia in pericolo come temeva, le promette che farà tutto il possibile per tenere sempre lei e Kelly al sicuro e lontano da Sheila. Alla Forrester Creations, Brooke cerca ancora una volta di far ragionare Hope riguardo alla sua decisione di divorziare da Liam.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Liam accorre a casa di Eric e viene a sapere da Steffy dell'incidente in spiaggia e che è stata Sheila a salvarla.