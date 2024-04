Beautiful anticipazioni 23 aprile: Sheila è libera, Finn e Steffy sono nel panico

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:40 circa su Canale 5.

La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è stata parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 22 aprile, Finn e Steffy hanno la prova che Sheila è viva e durante un colloquio con Baker seguono in diretta l'inseguimento della donna per le strade di Los Angeles da parte di un agente di polizia.

Sheila cerca di fuggire

Anticipazioni del 23 aprile: L'Inseguimento di Sheila continua per le strade di Los Angeles

Steffy crede di aver riconosciuto Sheila nella sconosciuta con cui si è imbattuta nella toilette de Il Giardino. La ragazza ha capito di trovarsi di fronte alla donna che aveva tentato di ucciderla grazie a un indizio: i suoi piedi avevano nove dita.

Steffy e Finn chiedono a Baker di accelerare le indagini

Sheila ha utilizzato questo stratagemma per inscenare la propria morte: tagliarsi un dito del piede in modo che le tracce del suo DNA apparissero sui vestiti di un cadavere sbranato da un animale selvaggio.

Sheila si è nascosta a casa di Deacon per tutto questo tempo, ma ora che è stata scoperta, sta cercando di sfuggire alla cattura per evitare di tornare in prigione, da dove era riuscita a fuggire ingannando uno degli agenti di custodia.

Steffy teme per l'incolumità della sua famiglia

La conferma che Sheila è viva, ha messo Steffy e Finn in uno stato di agitazione. Considerando il passato della donna, la coppia teme per la propria incolumità ed esorta Baker a impegnarsi per assicurare la fuggitiva alla giustizia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Steffy e Hope si chiedono dove siano finite le loro madri.