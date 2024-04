Beautiful anticipazioni 22 aprile, Inseguimento a Los Angeles: la caccia a Sheila

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 22 aprile alle 13:45, la trama ci rivela che Sheila è braccata dalla polizia. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5 ed è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 21 aprile, Con grande sorpresa di Ridge, non sarà lui a decidere chi scegliere tra le due donne della sua vita, Taylor e Brooke, ma saranno loro a dirgli di non voler più sottostare alle sue indecisioni e alle sofferenze che procura a entrambe. Nel frattempo, Hope e Steffy ignare di ciò che sta accadendo, litigano.

Sia Hope che Steffy sperano che Ridge scelga la propria madre. A casa di Brooke, lei e Taylor festeggiano la loro nuova amicizia e la liberazione dalle tossiche indecisioni di Ridge. Hope e Steffy le raggiungono preoccupate.

Sheila è in fuga

Anticipazioni del 22 aprile: Finn e Steffy scoprono la verità

Steffy ha riconosciuto Sheila, la madre biologica di Finn, tra i clienti de "Il Giardino". Sheila aveva finto la propria morte, ma il suo piano è stato scoperto nonostante i tentativi di Deacon di proteggerla cancellando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza del ristorante.

Finn e Steffy scoprono che Sheila è viva

Finn e Steffy hanno ottenuto prove incontrovertibili che Sheila è ancora viva durante un colloquio con il detective Baker. La polizia sta cercando la donna e i due assistono in diretta all'inseguimento della Carter per le strade di Los Angeles da parte di un agente di polizia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Steffy è ancora scioccata per aver visto Sheila.