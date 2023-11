Beautiful anticipazioni 21 novembre, Sheila minaccia i Forrester: Deacon accetta un patto pericoloso

Beautiful torna domani, martedì 21 novembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda lunedì 20 novembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 20 novembre

Allo chalet, Hope e Thomas discutono il futuro di Douglas. Hope è terrorizzata dall'idea che Thomas porti il figlio a vivere in modo stabile con lui. Sheila intanto, cerca di convincere Deacon a nasconderla.

Anticipazioni del 21 novembre, Sheila convince Deacon ad Aiutarla: un Patto Pericoloso

Sheila, decisa a sfuggire alla polizia, convince Deacon ad aiutarla promettendogli una ricompensa che potrebbe cambiargli la vita. Il duo si trova coinvolto in un patto rischioso che potrebbe avere conseguenze devastanti.

Sheila, infatti, impone la sua presenza a casa di Deacon, che non riesce a convincerla ad allontanarsi per sempre da Los Angeles e dai guai.

Nel prossimo episodio: Festeggiamenti e Divisioni nella Famiglia Forrester

Nel frattempo, la famiglia Forrester si riunisce per celebrare il ritorno di Finn. Tuttavia, l'invito non include Brooke e Liam, creando divisioni e tensioni all'interno del nucleo familiare.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Hope è terrorizzata dall'idea che Thomas porti il figlio a vivere con lui.