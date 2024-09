Beautiful anticipazioni 20 settembre: Hope combatte l'attrazione per Thomas, R.J. scherza con Ridge

Venerdì 20 settembre torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:40. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Brooke è al settimo cielo per il ritorno di R.J. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset andando in onda per la prima volta il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Deacon mette alla prova il Conte Boucie

Hope esprime nuovamente a Thomas la sua gioia per il cambiamento positivo che lui ha apportato alla sua vita, ribadendo di avere piena fiducia in lui. Tuttavia, nonostante le rassicurazioni, l'attrazione che sente verso di lui continua a farla vacillare, mettendola in una situazione di crescente disagio.

Nel frattempo, a 'Il Giardino', Deacon decide di mettere alla prova il sedicente sommelier, il misterioso Conte Boucie, con una bizzarra degustazione di vini alla cieca. L'atmosfera è divertente e surreale, mentre Deacon cerca di capire se questo eccentrico personaggio sia davvero all'altezza del compito e possa contribuire al successo del ristorante.

Brooke è felice per il ritorno di R.J.

Alla Forrester, R.J. ha raccolto la sfida lanciata da Ridge, ma lo fa con un tocco di ironia: anziché disegnare un vero modello, realizza una caricatura del padre per prenderlo bonariamente in giro. Brooke è raggiante per il ritorno del ragazzo e, parlando con l'ex marito, scherza affettuosamente sulla caricatura, commentando con leggerezza il modo in cui il figlio ha eluso il tentativo di essere coinvolto nel mondo della moda, nonostante il sogno di Ridge di vederlo un giorno lavorare nell'azienda di famiglia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Hope e Thomas continuano a lavorare fianco a fianco.