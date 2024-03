Beautiful anticipazioni 20 marzo: Brooke implora Ridge, intervengono Steffy e Thomas

Beautiful torna domani, mercoledì 20 marzo, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda martedì.

Beautiful: riassunto del 19 marzo

Thomas è entusiasta del successo che ha avuto la presentazione della nuova collezione della linea Hope for the Future, ma nota che suo padre sembra turbato.

In effetti Ridge confida a lui e a Steffy che lo addolora far soffrire Brooke, la quale continua a sostenere e per lui a fingere, di non conoscere il motivo del loro allontanamento.

Anticipazioni del 20 marzo: Steffy e Thomas in pressing su Ridge

Steffy e Thomas incoraggiano il padre a non darsi pena per Brooke, nonostante la donna soffri per la fine della loro relazione. I due ragazzi invitano Ridge a pensare solo alla sua nuova vita con Taylor e alla loro famiglia che si riunisce.

In Beautiful Steffy chiede al padre di lasciarsi alle spalle Brooke

Nella nuova puntata: La disperazione di Brooke

Nel frattempo Brooke si incontra nuovamente con Ridge e cerca di convincerlo in tutti i modi a non chieder l'annullamento del loro matrimonio. Nonostante le preghiere di Brooke, Ridge è irremovibile e le chiede di firmare le carte che certificano la loro separazione.