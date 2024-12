Beautiful anticipazioni 18 dicembre: Sheila inizia a manipolare Finn, Wyatt affronta Hope

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 18 dicembre alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che Finn va in carcere da Sheila. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Negli anni, Liam è stato diviso tra Steffy e Hope, incapace di separare del tutto le due famiglie. Per Hope, questo conflitto ha rappresentato una ferita costante, spingendola a desiderare una relazione che le offra sicurezza e centralità. Riflettendo su se stessa, Hope comprende che l'attrazione per Thomas nasce dal fatto che lui la ama in modo esclusivo.

Determinata a non ripetere gli errori della madre Brooke, che ha condiviso per anni Ridge con Taylor, Hope decide di interrompere un matrimonio ormai insostenibile. Con tristezza e risolutezza, fa preparare le carte del divorzio. Lei e Liam si tolgono le fedi, simbolo della fine di un capitolo. Entrambi affrontano la perdita, ma intravedono la possibilità di un futuro più sereno e appagante.

Wyatt ha una discussione con Hope

Anticipazioni di Beautiful: Wyatt accusa Hope dopo il bacio con Thomas

Sheila, ancora detenuta, non si arrende all'idea di essere tagliata fuori dalla vita di Finn e del piccolo Hayes, nonostante le parole di Mike, che cerca di incoraggiarla in vista del processo. Mike, sempre devoto, le assicura che non la abbandonerà mai, ma la esorta a fare i conti con la realtà: il suo sogno di avere un posto nella vita del figlio e del nipote è irrealizzabile.

Sheila, però, non perde la sua determinazione e, grazie a un abile sotterfugio, riesce a far sì che Finn la visiti in carcere come suo medico curante. Quando Finn arriva, cerca di mantenere un atteggiamento professionale e distaccato, deciso a non farsi manipolare. Sheila, però, sfrutta ogni occasione per fare leva sulle sue debolezze emotive, ricordandogli quanto anche lui abbia sofferto per la mancanza della madre naturale.

Nel frattempo, Hope riceve una visita inaspettata da Wyatt, che affronta la cognata senza mezzi termini. Wyatt, sconvolto dalle recenti notizie, le chiede cosa le sia passato per la testa quando ha baciato Thomas, mettendo a rischio il suo matrimonio e la sua famiglia. La conversazione si preannuncia tesa, con Wyatt intenzionato a farle prendere piena coscienza delle conseguenze delle sue azioni.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ridge informa Steffy che il processo di Sheila sta per cominciare.