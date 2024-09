Beautiful, anticipazioni 17 settembre: R.J. riflette su Brooke e Ridge, Deacon è alla ricerca di un sommelier

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 17 settembre alle 13:40, la trama ci svela che Deacon vuole espandere la sua attività di ristoratore . La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Brooke e Ridge: può esserci felicità senza amore?

R.J. Forrester, tornato da poco a Los Angeles, si trova a dover affrontare una realtà familiare complessa. Nonostante il suo tentativo di mantenere le distanze dai conflitti, si confida con Eric, chiarendo di non voler essere coinvolto in alcun litigio familiare. Tuttavia, i dubbi non tardano ad emergere: R.J. non può fare a meno di chiedersi a che punto sia realmente il rapporto tra i suoi genitori.

Pur apprezzando le scelte di Brooke e la sua determinazione a essere indipendente, R.J. nutre il sospetto che sua madre non potrà mai essere veramente felice senza l'amore della sua vita, Ridge. Questa riflessione fa riaffiorare vecchi interrogativi su come potrebbe evolvere la relazione tra Brooke e Ridge, generando in R.J. una preoccupazione per il futuro della sua famiglia.

R.J. si interroga sul futuro dei genitori

Nel frattempo, Deacon Sharpe è determinato a far crescere il suo ristorante, Il Giardino, trasformandolo in un locale di alto livello. Consigliato dallo Chef Daniele, Deacon decide di concentrarsi su un aspetto cruciale dell'offerta gastronomica: il vino. Per aggiungere un tocco di raffinatezza e prestigio al ristorante, si mette alla ricerca di un esperto di vini capace di dare lustro alla sua attività. Il primo candidato a rispondere all'annuncio è il misterioso conte Boucie.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Sheila mette in opera tutte le sue arti seduttive per instaurare un dialogo a suo favore con Jack.