Beautiful anticipazioni 17 dicembre, Thomas ha vinto: Hope e Liam si tolgono le fedi nuziali

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 17 dicembre alle 13.40: un addio doloroso ma necessario per Hope e Liam . La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Thomas si trova in una posizione delicata: il suo avvicinamento a Hope potrebbe essere interpretato da alcuni come la prova che non ha superato la sua ossessione per lei, mentre altri potrebbero considerarlo un manipolatore che sfrutta le debolezze di Hope per il proprio tornaconto. Nel frattempo, Ridge, grato per l'atteggiamento di Brooke nei confronti di Thomas, minimizza il bacio tra suo figlio e Hope, considerandolo irrilevante.

Brooke, però, nasconde il suo turbamento e decide di non rivelare a Ridge quanto accaduto realmente: Hope e Thomas sono stati a letto insieme. Il confronto tra Hope e Liam porta la donna a confessare che la sua relazione con Thomas non è stata un errore momentaneo. Hope accusa Liam di non aver mai risolto i loro problemi e di aver trovato rifugio in Steffy ogni volta che qualcosa non funzionava.

Liam e Hope hanno deciso di divorziare

Anticipazioni di Beautiful: Hope vuole evitare gli errori di Brooke

Il cuore di Liam in questi anni è stato costantemente diviso tra Steffy e sua moglie, tra due famiglie che lui non ha mai saputo separare del tutto. Per Hope, questo continuo conflitto ha rappresentato una ferita aperta, rendendola sempre più consapevole di voler una relazione che le dia sicurezza e in cui lei sia la sola e indiscussa protagonista.

Questa consapevolezza la porta a un confronto doloroso con se stessa, durante il quale realizza che la sua attrazione per Thomas nasce proprio dal fatto che lui ha occhi solo per lei, essendo inequivocabilmente l'unica donna che ama. Decisa a voltare pagina e a non ripercorrere gli errori della madre, Brooke, che ha passato anni a inseguire l'amore di Ridge condividendolo con Taylor, Hope sceglie di interrompere un matrimonio che ormai percepisce come insostenibile.

Con un misto di tristezza e determinazione, Hope ha fatto preparare le carte per il divorzio, convinta che sia la scelta migliore per entrambi. Hope e Liam si tolgono le fedi nuziali, un gesto che simboleggia la fine di un capitolo importante della loro vita. Entrambi si trovano a confrontarsi con un profondo senso di perdita, ma al tempo stesso con la consapevolezza che forse questa separazione potrebbe essere l'inizio di un percorso più sereno per entrambi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Brooke difende Thomas e la sua coerenza, perché a differenza di Liam non ha un'altra donna in testa, Steffy.