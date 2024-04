Beautiful anticipazioni 17 aprile: Sheila tradita da un particolare, Deacon mente a Steffy

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:40 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 17 aprile alle 13:45, la trama ci rivela come Steffy ha riconosciuto la madre biologica di Finn. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 16 aprile Steffy e Finn sono tornati a mangiare a "Il Giardino" per esorcizzare il trauma della sparatoria, ma quando lei si allontana per telefonare e mentre si trova nell'ingresso del bagno, accidentalmente rovescia il suo drink su una donna appena uscita dalla toilette, che dopo un istante riconosce...

Finn informa i Forrester che Sheila è viva

Anticipazioni del 17 aprile: L'incubo dei Forrester è tornato

Finn ormai non ha dubbi: Sheila è viva ed ha architettato la sua morte, la notizia coglie di sorpresa tutti, soprattutto i Forrester che speravano di essersi lasciati l'incubo della Carter alle spalle.

La donna in tutti questi giorni si è rifugiata a casa di Deacon, uscendo solo travestita, nonostante l'opposizione di Sharpe che tene di essere incriminato per aver aiutato una fuggitiva.

Deacon mente a Steffy

Steffy è terrorizzata dagli ultimi sviluppi e Finn la porta a mangiare a Il Giardino, dove Sheila tentò di spararla colpendo invece il dottore. Proprio qui la Forrester si imbatte nella Carter che, nonostante si sia camuffata, viene riconosciuta dal dito del piede destro mozzato. La donna scappa e Steffy corre a raccontare tutto a suo marito.

I due informano anche Deacon che finge di cadere dalle nuvole. Hope confessa a Liam che la notizia, ancora non confermata, che la Carter sia viva, la turba molto.