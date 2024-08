Beautiful anticipazioni 17 agosto: Ridge torna nella vita di Brooke e Taylor, Liam spia Thomas e Hope

Sabato 17 agosto torna Beautiful alle 13:50 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Ridge racconta a Finn e Steffy come è riuscito a far arrestare Sheila. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 17 agosto: Liam è preoccupato per la collaborazione tra Thomas e Hope

Dopo essere stato impegnato per diverse settimane nella sede operativa dell'FBI per catturare Sheila, Ridge è finalmente tornato nella vita di Taylor e Brooke. Le due donne decidono di affrontare la situazione per capire se la sua ricomparsa avrà conseguenze sulla loro amicizia. Nel frattempo, Ridge racconta a Steffy e Finn il piano elaborato da lui e Bill per costringere Sheila a confessare i suoi crimini.

Alla Forrester, Thomas e Hope continuano a lavorare a stretto contatto, anche fino a tarda sera, il che preoccupa Liam. Dopo le iniziali esitazioni, sua moglie è felice della collaborazione con Thomas, poiché la linea di moda si sta riprendendo e lei nota i continui progressi personali del giovane Forrester, una cosa che la rende contenta anche per Douglas.

Liam è geloso di Thomas

Durante un pranzo a "Il Giardino" con Wyatt, Liam esprime la sua inquietudine e il sospetto che Thomas possa ricadere nella sua ossessione per Hope da un momento all'altro. Anche se cerca di tranquillizzarlo, Wyatt condivide le preoccupazioni del fratello e lo invita a rimanere vigile. Di conseguenza, Liam decide di andare a verificare di persona il clima tra Thomas e sua moglie.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Brooke e Taylor promettono di rimanere amiche e di non permettere a Ridge di mettersi fra loro.