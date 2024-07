Beautiful anticipazioni 16 luglio: Sheila teme la reazione di Bill, Thomas affronta Brooke

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 16 luglio alle 13:40, la trama ci svela che Thomas deve affrontare Brooke. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 16 luglio, Bill e Sheila: la relazione a rischio

Liam va a trovare suo padre e cerca di convincerlo a lasciare la Carter. Lui afferma che ormai la madre di Finn è la donna della sua vita, ma avverte che se lo tradisse, la punirebbe severamente. Nel frattempo, Sheila si lamenta con Deacon dicendo che vivere con Bill è insostenibile e che la sta facendo impazzire. I due finiscono per fare l'amore.

Sheila si rende conto che tradendo Bill rischia di tornare in prigione e di mettere in pericolo sia lei che Deacon. Per questo motivo, gli chiede di non rivelare mai a nessuno ciò che è successo tra loro. Quando torna a casa, Bill, insospettito dal suo ritardo, la avverte che nessuno l'ha mai tradito senza pagarne le conseguenze. Lei gli chiede se i suoi dubbi sulla loro relazione siano sorti a causa dell'incontro con Liam. Bill rassicura Sheila, ma chiarisce che il loro rapporto rimarrà saldo solo se lei gli sarà fedele.

Il faccia a faccia tra Thomas e Brooke

Il ritorno di Thomas alla Forrester Creations

Hope, dopo tanti tentennamenti, ha accettato che il papà di Ouglas rientri nell'azienda di famiglia per lavorare al suo fianco nel tentativo di salvare la collezione Hope for the Future, che rischia la chiusura dopo il flop delle vendite. Dopo aver convinto Hope delle sue buone intenzioni, Thomas affronta Brooke, che non è entusiasta del suo ritorno, temendo che la sua ossessione per Hope non sia passata. Lui cerca di convincerla della bontà delle sue intenzioni.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Thomas si scusa ancora con Brooke e le promette