Beautiful anticipazioni 16 dicembre: Hope rinfaccia a Liam la sua ossessione per Steffy

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 16 dicembre alle 13:45: Brooke è preoccupata per sua figlia. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester è stata trasmessa in Italia per la prima volta nel giugno del 1990 su Rai 2. Su Canale 5 va in onda dal 5 aprile 1994. È disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Wyatt cerca di convincere Liam a non divorziare, ma Liam ribadisce che Hope lo ha deluso e confessa di aver baciato Steffy. Intanto, Steffy teme che Ridge pensi che Thomas abbia manipolato Hope, mentre Finn esprime preoccupazione per l'impatto della crisi di Liam e Hope sul loro matrimonio, ignorando i baci tra Liam e Steffy.

Hope, intanto, si confida con Brooke, dichiarando di voler una vita diversa dalla sua e di vedere Thomas come l'uomo giusto per lei. Thomas teme di essere accusato di manipolazione, nonostante i suoi sentimenti autentici per Hope. Brooke mantiene il segreto su ciò che ha visto, mentre Ridge cerca di minimizzare la situazione, pensando che sia risolvibile, nonostante il bacio a Roma.

Ridge ignora il legame tra Hope e Thomas

Anticipazioni di Beautiful: Ridge minimizza il bacio tra Hope e suo figlio

Thomas rischia di trovarsi nuovamente sotto accusa: molti potrebbero considerare il suo atteggiamento come un segno che non ha realmente superato la sua ossessione per Hope, mentre altri potrebbero vederlo come un manipolatore, capace di sfruttare le fragilità della donna per avvicinarsi a lei. Allo stesso tempo, Thomas rischia di illudersi che questa nuova fase con Hope sia l'inizio di una vera storia d'amore, senza considerare gli ostacoli ancora presenti tra loro, a partire dal legame irrisolto tra Hope e Liam.

Nel frattempo, Ridge incontra Brooke e la ringrazia per essere andata a trovare Thomas. Ridge sembra riconoscente per il fatto che Brooke non abbia colpevolizzato Thomas e considera il bacio tra lui e Hope un episodio di poco conto, convinto che non avrà alcuna conseguenza grave. Brooke, però, non condivide questa visione e si mostra visibilmente preoccupata.

Tuttavia, la Logan decide di non rivelare a Ridge quanto ha scoperto: la verità scioccante di aver sorpreso Hope e Thomas a letto insieme. Intanto, arriva finalmente il momento del confronto diretto tra Hope e Liam. La donna affronta con coraggio il marito, confessandogli che quello che è successo tra lei e Thomas non è stato un errore momentaneo, né una semplice debolezza.

Hope spiega a Liam che il loro matrimonio è stato segnato da profondi problemi irrisolti, e che la colpa non è solo sua. Con tono fermo, Hope gli rinfaccia che ogni volta che qualcosa non funzionava tra loro, Liam scappava da Steffy, facendola sentire una comparsa nella sua stessa vita.

Questo continuo sentirsi messa in secondo piano l'ha portata a desiderare un cambiamento radicale.Con determinazione, Hope comunica a Liam di aver deciso di voltare pagina. Nonostante il dolore, è convinta che il loro rapporto non le abbia mai dato il ruolo che meritava, e che ora sia arrivato il momento di cercare la sua felicità.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ridge parla con Brooke e la ringrazia per essere andata a trovare Thomas e per non averlo colpevolizzato.