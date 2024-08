Beautiful anticipazioni 14 agosto: Bill e Ridge sorprendono Brooke, Finn decide il destino di Sheila

La saga dei Forrester continua con una nuova puntata in onda domani alle 13:40 circa: la soap americana viene trasmessa dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio di Canale 5.

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 14 agosto alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che alla Forrester Bill e Ridge svelano il loro piano. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 14 agosto: Il racconto di Bill e Ridge

Sheila Carter tenta di fuggire dopo aver scoperto la trappola tesale da Bill e Ridge, cercando di evitare la prigione dopo aver confessato un duplice omicidio. La donna cerca rifugio da Deacon, che le consiglia di costituirsi. Durante la fuga, viene raggiunta da Bill, Ridge, Chen e il vice sceriffo Baker, che la fermano.

Mentre sta per essere arrestata, Sheila cade a terra colpita da un infarto e viene portata in ospedale, dove sono di turno sia Finn che Li. Nel frattempo, Ridge convoca tutti i familiari a casa di Eric, dove, insieme a Bill, è pronto a svelare la verità sul piano che ha portato all'arresto della Carter.

Brooke ascolta il racconto di Bill e Ridge

Brooke e il resto dei Forrester rimangono sorpresi dalla collaborazione tra Bill e Ridge; i due uomini si sono sempre odiati, e l'idea che abbiano unito le forze lascia tutti di sasso. In ospedale, Finn si trova a dover decidere del destino di Sheila, che è in bilico tra la vita e la morte. Il ragazzo, rispettando i suoi doveri di medico e la sua rettitudine morale, decide di salvarla, dandole così una seconda chance.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Bill spiega a Taylor perché ha impedito a Finn e Steffy di testimoniare contro Sheila.