Beautiful anticipazioni 13 giugno, Douglas deve scegliere tra Thomas e Hope: con chi vuole vivere?

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di giovedì 13 giugno alle 13:40, la trama di oggi è incentrata sulla decisione del piccolo Douglas.

Nell'episodio del 12 giugno, Deacon sorprende Sheila presentandosi inaspettatamente alla villa di Bill Spencer. Dopo il grande spavento, Brooke invita Taylor a trasferirsi da lei; la Hayes, sebbene lusingata, chiede tempo per riflettere. Steffy esprime a Finn la sua preoccupazione per il fratello, il rapporto di Thomas con Douglas è ormai compromesso.

Anticipazioni di Beautiful del 13 giugno: Hope chiede a suo figlio con chi vuole vivere

Dopo che Thomas ha imitato la voce di Brooke per denunciarsi ai servizi sociali, cercando di incastrare la donna, la situazione è diventata esplosiva. Il giovane Forrester, in un atto di disperazione e manipolazione, ha utilizzato un'app scaricata sul telefono di Douglas per realizzare il suo piano subdolo. Quando il piccolo ha scoperto l'inganno, è rimasto profondamente turbato e arrabbiato con suo padre. Nonostante le suppliche di Thomas di mantenere il segreto, il piccolo ha rivelato la verità a zia Steffy, mandando a monte il matrimonio tra Ridge e Taylor.

Douglas e Hope

Il fratello di Steffy, consegna a Hope e Liam alcuni documenti legali, proponendo di dare a Douglas la possibilità di scegliere, davanti a un giudice, con chi vivere: il padre o loro. Sperando di agire nel miglior interesse del figlio, Thomas decide di lasciare che sia lui a prendere questa importante decisione da solo. Dopo essere stato consultato da Hope, Douglas esprime chiaramente il desiderio di vivere con Hope e Liam.

