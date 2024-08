Beautiful anticipazioni 12 agosto: Sheila ha un infarto, la fuga finisce in tragedia

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 12 agosto alle 13:40, la trama ci rivela che Sheila collassa durante la fuga. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester è stata trasmessa in Italia per la prima volta nel giugno del 1990 su Rai 2. Su Canale 5 va in onda dal 5 aprile 1994. È disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 12 agosto: La drammatica fuga verso la Libertà

Sheila Carter scopre di essere stata ingannata da Bill Spencer, che finge di innamorarsi di lei con l'obiettivo di farle confessare i suoi crimini. Colta di sorpresa, compie un gesto estremo per sfuggire alla residenza degli Spencer, lanciandosi dal balcone. Miracolosamente, sopravvive alla caduta senza riportare ferite gravi e si dà immediatamente alla fuga a bordo di un'auto.

Con l'FBI alle calcagna, Sheila cerca rifugio presso la casa di Deacon Sharpe. Nel frattempo, lui si trova al ristorante "Il Giardino" in compagnia di sua figlia Hope, quando riceve un messaggio criptico dalla Carter. La donna lo informa che sta per recarsi al suo appartamento e gli chiede di raggiungerla lì. Preoccupato, Sharpe si dirige immediatamente a casa.

Deacon aiuta l'FBI a catturare Sheila

Quando arriva, Deacon ascolta il racconto di Sheila, che gli descrive l'intricato piano che Bill e l'FBI hanno orchestrato contro di lei. Disperata, la Carter gli propone di fuggire insieme. Tuttavia, lui, ben consapevole della gravità della situazione, cerca di convincerla a costituirsi alle autorità. Nel frattempo, Spencer, insieme a Ridge Forrester, l'agente Chen e il vice sceriffo Baker, si dirige a "Il Giardino", sapendo che la fuggitiva potrebbe cercare rifugio da Deacon.

Realizzando che il suo tempo sta per scadere, Sheila tenta ancora una volta la fuga ma il suo destino è ormai segnato. In preda alla tensione e senza vie di fuga, la donna collassa al suolo, perdendo i sensi. Alla fine, grazie alla collaborazione di Deacon, viene catturata da Baker al ristorante. Nonostante un ultimo disperato tentativo di fuga, Bill riesce a stanarla definitivamente. Ma proprio in quel momento, Sheila ha un infarto, segnando così il tragico epilogo della sua rocambolesca fuga.

Nella clip caricata su Mediaset: La famiglia Forrester si riunisce per discutere del comportamento di Ridge.