Beautiful anticipazioni 11 settembre: Sheila replica a Steffy sul destino di Finn e del bambino

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 11 settembre alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che Sheila da dietro le sbarre continua a lottare per Finn. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: L'incontro in carcere tra le due acerrime nemiche

Dopo Taylor, anche Steffy Forrester, armata di determinazione e di un risentimento palpabile, si presenta in prigione per affrontare Sheila Carter, la donna che ha distrutto la sua famiglia. Con un tono deciso, la ragazza esprime tutto il dolore e la rabbia accumulate nel tempo, dichiarando quanto sia finalmente liberatorio vedere la Carter dietro le sbarre.

Ma Sheila, nonostante la sua condizione di prigioniera, non perde la sua astuzia e il suo spirito combattivo. Con un sorriso carico di sfida, afferma che, nonostante le circostanze, non ha rinunciato al suo sogno di ricomporre la sua famiglia. Sostiene che, in qualche modo, troverà un posto nella vita di suo figlio Finn e del suo nipotino. La sua convinzione è incrollabile, e lo farà a qualsiasi costo.

Liam, Wyatt e Bill discutono di affari

Nel frattempo, mentre Steffy affronta il suo passato, il resto della famiglia Forrester è immerso negli affari. R.J., nonostante le pressioni, decide di non unirsi alla Forrester Creations e di continuare la sua carriera di influencer. Allo stesso tempo, negli uffici della Spencer Publications, Liam e Wyatt Spencer discutono del futuro dell'azienda con il loro padre, Bill Spencer, progettando l'acquisizione di un nuovo canale dedicato alla moda.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Steffy continua a parlare con Liam di Thomas