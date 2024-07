Beautiful, anticipazioni 11 luglio: Steffy fa una proposta ad Hope, Sheila teme la reazione di Bill

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di giovedì 11 luglio alle 13:40, la trama di oggi è incentrata su Hope che ascolta le ragioni di Steffy. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful dell'11 luglio: Steffy propone di riassumere Thomas

La linea Hope For The Future è in perdita; le recensioni negative hanno influito sulle vendite della collezione, che sono state ben al di sotto delle aspettative dei dirigenti della Forrester Creations, i quali hanno deciso di chiuderla. Steffy è stata incaricata di trovare una soluzione per salvare il salvabile.

A questo punto, Steffy si reca da Hope per comunicarle gli ultimi sviluppi e spiegare che, secondo lei, l'unico modo per andare avanti con il progetto è reintegrare Thomas nel ruolo di capo stilista. Nonostante tutte le sue mancanze, suo fratello ha già dimostrato in passato di saper fare il suo lavoro.

Thomas cerca una seconda chance sul lavoro

In questo momento, il giovane Forrester è l'unico che può aiutare Hope For The Future a risollevarsi. La giovane stilista rimane incerta sulla decisione da prendere, soprattutto a causa degli ultimi eventi che hanno coinvolto Thomas e sua madre Brooke. Mentre riflette, nell'ufficio entrano Thomas e Taylor, convocati da Steffy, che ha deciso di dare una seconda chance al papà di Douglas.

A casa di Bill intanto, Liam continua a insistere con suo padre affinché lasci Sheila per il bene della famiglia, ma il magnate è irremovibile. La donna, nel frattempo, teme le conseguenze delle sue azioni, specialmente dopo aver scelto di visitare Deacon ed essersi scambiata con il suo ex amante un bacio appassionato.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Liam e Bill discutono di Sheila.