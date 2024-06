Beautiful anticipazioni 11 giugno, Brooke è terrorizzata: Taylor ha ingerito tutte le pillole del flacone

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:40 circa su Canale 5. La saga dei Forrester viene trasmessa dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio.

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 11 giugno alle 13:40, la trama ci svela che Katie trova conforto nelle parole di Carter. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è stata parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 10 giugno Taylor scrive un messaggio di addio e poi prende delle pillole; quando Brooke va a casa di Taylor, trova il flacone e la donna addormentata sul letto. Steffy dice a Finn che Brooke sta andando a far visita a Taylor e di sperare che la convinca a non costituirsi.

Anticipazioni di Beautiful dell'11 giugno: Taylor ha preso le pillole per suicidarsi?

Steffy ha confidato a Brooke di essere molto preoccupata per la madre che, dopo la liberazione di Sheila e il ricatto di Bill Spencer, è caduta in uno stato di profonda angoscia e ha deciso di costituirsi. La Logan rassicura la ragazza dicendole che andrà a trovare sua madre e la convincerà a rinunciare alla sua idea di sacrificarsi e finire dietro le sbarre.

Le due donne non sanno che lo stato di depressione di Taylor è tale che proprio mentre stanno parlando lei ha deciso di togliersi la vita, convinta che il suo suicidio possa levare a Bill l'arma del ricatto e permetterà a Steffy e Finn di denunciare Sheila facendola finire dietro le sbarre.

Brooke trova Taylor addormentata

Dopo aver scritto un biglietto di addio e preso le pillole Taylor si addormenta profondamente. Brooke arriva a casa in quel momento è la trova in questo stato. La Logan vede il flacone di pillole vuoto e capisce che la sua amica ha compiuto un gesto estremo, e scuote Taylor che si sveglia. In realtà, la Hayes all'ultimo momento ha rinunciato a togliersi la vita. Chiarito il malinteso, Brooke, ancora preoccupata, invita la mamma di Steffy a trasferirsi a casa sua.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Taylor scrive in una nota che l'unico modo per proteggere le persone che ama è farla finita.