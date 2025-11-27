Beatrice Luzzi stronca Helena Prestes: "Wishlist? Lei è cinica, non paragonatela a Zeudi Di Palma

Beatrice Luzzi è stata prima concorrente e poi opinionista del Grande Fratello. L'ex attrice di Vivere, nelle ultime ore, ha rilasciato un'intervista a Fanpage nella quale, tra le altre cose, ha commentato un episodio che riguarda Helena Prestes, concorrente della diciottesima edizione del reality. La Luzzi ha usato parole molto dure contro la modella brasiliana, definendola senza mezzi termini cinica.

La polemica della lista Amazon condivisa da Helena

L'episodio che ha scatenato molte polemiche anche sul web è legato a una wishlist di Natale: la Prestes sul suo canale privato ha condiviso il link a una lista di regali su Amazon che le piacerebbe trovare sotto l'albero. Un elenco destinato ai fan, che si sono subito affrettati a comprarli per far felice la loro beniamina.

L'intervento di Beatrice Luzzi e le differenze con Zeudi Di Palma

L'attrice ha sottolineato come, a suo avviso, la situazione di Helena sia diversa da quella del'ex reginetta di bellezza che, subito dopo la sua uscita dalla stessa edizione del reality show, Zeudi ricevette una notevole somma di denaro dai suoi fan, intenzionati a risarcirla per la mancata vittoria. "Tra Helena e Zeudi c'è una differenza. Zeudi ha ricevuto i soldi: avrebbe potuto non accettarli, ma non è stata lei a chiederli. Un altro conto è che sia il concorrente stesso, in questo caso Helena, a fare una wishlist."

Helena Prestes al Grande Fratello

Beatrice Luzzi ha ricordato come, già durante il reality, avesse evidenziato alcuni tratti del carattere della Prestes: "Del cinismo di Helena io ho parlato in tempi non sospetti, e questo conferma che avevo individuato esattamente il personaggio. Forse dipende dalla sua cultura, ma per quanto mi riguarda questi episodi sono coerenti con la persona che avevo individuato".

I regali dei fan di Beatrice Luzzi: progetti solidali e un viaggio

Nell'intervista,l'attrice ha poi ampliato la riflessione sul rapporto tra ex concorrenti e fan, sottolineando come non sempre siano i vip a richiedere doni o contributi: "A volte sono i fan stessi a organizzarsi. Nel mio caso, in occasione del raduno del 14 novembre, giorno del mio compleanno, ho chiesto più volte di non farmi alcun dono. E nonostante questo ne ho ricevuti diversi, anche cospicui", ha spiegato l'ex opinionista e finalista del Grande Fratello 17.

Beatrice Luzzi, infine, ha raccontato che un regalo da 1.600 euro è stato devoluto dai suoi fan al progetto Salvamamme, dedicato al contrasto della violenza sulle donne, mentre un altro dono da 1.400 euro ha finanziato un cortometraggio che lei stessa aveva citato durante il GF. Nonostante il suo parere contrario, è stata anche organizzata una raccolta fondi per regalarle un viaggio: "In quel caso, che cosa fai? A volte sono i fan ad avere questo bisogno, e quindi devi solo ringraziare".