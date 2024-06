Beatrice Luzzi e Perla Vatiero del Grande Fratello si evitano all'evento organizzato dal settimanale Chi

La reunion degli ex concorrenti del Grande Fratello voluta da Alfonso Signorini ha rispettato le aspettative: molti gieffini si sono cordialmente evitati. Questo dimostra che le tensioni dell'ultima edizione del reality show sono ancora presenti. Le segnalazioni arrivate ad Amedeo Venza suggeriscono che, in particolare, Beatrice Luzzi abbia preferito scansare Perla Vatiero.

La serata di beneficenza organizzata da Alfonso Signorini

L'evento, a cui hanno partecipato numerosi volti noti del piccolo schermo, si chiama "Al Chiaro di Luna". Organizzato dal settimanale Chi per raccogliere fondi, questa volta il destinatario della beneficenza è stato il reparto di neonatologia infantile e pediatrica dell'ospedale di Rimini. I soldi serviranno per acquistare un ecografo di ultima generazione.

Alfonso Signorini, con il suo settimanale, ha organizzato l'evento, riunendo attorno ai tavoli numerosi influencer e star del suo programma televisivo. Era stata annunciata la presenza di Elisabetta Gregoraci, Sophie Codegoni, Antonella Fiordelisi, e di Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Beatrice Luzzi, tre protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello.

La presenza di Beatrice Luzzi e il conflitto con Perla Vatiero

"Qualcuno ha già iniziato a fare i capricci perché non vuole la presenza di alcuni gieffini!", aveva scritto Amedeo Venza sul suo profilo Instagram ieri pomeriggio. A confermare le parole dell'esperto di gossip è arrivato un video condiviso sul profilo social del magazine: Beatrice Luzzi non era nella vettura ferroviaria che portava alcuni ex gieffini a Milano Marittima.

Poco dopo, è stata la stessa attrice, che ha organizzato un raduno con i fan, a spiegare i motivi della sua assenza: "Non mi sono persa, eccomi qua, sono arrivata. Ci sono anch'io, semplicemente ero andata in un altro scompartimento per ovvi motivi... Quali?", ha detto ai suoi follower, che si erano allarmati non vedendola nella clip di Chi.

Grande Fratello, Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi mano nella mano a Jesolo: pace fatta

Poco dopo, ancora Amedeo Venza ha pubblicato su Instagram una segnalazione anonima di una persona presente all'evento: "Ero lì nel backstage e ha chiesto espressamente di non vedere i suoi ex colleghi del Grande Fratello". L'esperto di gossip ha commentato scrivendo: "Vabbè, a sto punto penso si riferisca a Perla Vatiero".