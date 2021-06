Beate: la trama della commedia in onda stasera su Rai1 in prima visione

Stasera su Rai1, alle 21:25 e in prima visione in chiaro, va in onda Beate, commedia del 2018 con Donatella Finocchiaro e Paolo Pierobon.

Si chiama Beate il film in onda stasera su Rai1 alle 21:25 proposto in prima visione in chiaro. Una commedia divertente arrivata al cinema nel 2018 e diretta da Samad Zarmandili.

Beate: Donatella Finocchiaro in un momento del film

Armida vive in un paesino del Polesine dove lavora in una ditta di biancheria femminile. Quando la proprietaria dell'impresa annuncia di dover chiudere per la crisi economica, Armida cade nella disperazione. Poco lontano vive una situazione simile un gruppo di suore, abili nell'arte del ricamo, a rischio di allontanamento dal loro amato convento. Per "sopravvivere" lavoratrici e suore s'inventano un business fuori dalle regole: una produzione artigianale e clandestina di lingerie, molto ricamata e addirittura sexy.

Protagonisti di Beate sono Donatella Finocchiaro (nei panni di Armida), Paolo Pierobon, Maria Roveran e Lucia Sardo.

La commedia sarà visibile in contemporanea anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay nella sezione 'dirette'. Sarà inoltre possibile rivedere Beate anche nei giorni successivi nella sezione 'RePlay' del servizio streaming della RAI.