Beast stasera su Rai 4: trama e cast del thriller psicologico con Jessie Buckley

Un'isola scossa da omicidi seriali, un amore viscerale e il dubbio che si insinua: stasera su Rai 4 il thriller psicologico "Beast" con una straordinaria e inquieta Jessie Buckley.

Stasera, sabato 7 marzo 2026, Rai 4 propone Beast di Michael Pearce (2017) con la candidata all'Oscar Jessie Buckley. Un gioiello del cinema britannico, un thriller psicologico che gioca costantemente con la percezione dello spettatore. Ecco tutte le informazioni sul film e dove seguirlo in tv e streaming.

Beast: Il mostro sotto la pelle

Dimenticate i classici thriller d'azione. Beast, l'esordio folgorante di Michael Pearce, è un'opera atmosferica e disturbante ambientata nei paesaggi selvaggi e isolati dell'isola di Jersey. Il film si muove sul confine sottile tra la fiaba oscura e il noir psicologico, esplorando come il vero "mostro" non sia sempre quello che la società indica come tale, ma possa nascondersi nel trauma e nella repressione.

La Trama

Moll una giovane donna che vive una vita soffocante. Schiacciata da una madre autoritaria e dal peso di un passato difficile, si sente un'estranea nella sua stessa comunità, un'isola chiusa dove le apparenze contano più della verità. Tutto cambia quando incontra Pascal, un bracconiere dal fascino selvaggio e misterioso.

Beast: Jessie Buckley in una scena del film

Pascal rappresenta per Moll la libertà, il ritorno all'istinto, l'unica via di fuga da una famiglia che la vuole sottomessa. Tuttavia, sull'isola aleggia l'ombra di un serial killer responsabile della scomparsa di diverse ragazze. Quando i sospetti della polizia ricadono proprio su Pascal, Moll si ritrova davanti a un bivio atroce: proteggere l'uomo che ama o accettare la possibilità che sia lui la "bestia" che tutti cercano?

Il Cast: Il cuore pulsante del film

Il film vive della chimica esplosiva tra i due protagonisti,

Jessie Buckley è Moll. Una performance viscerale. Oggi candidata all'Oscar per Hamnet, qui dimostra già un talento fuori dal comune.

Johnny Flynn è Pascal Renouf Perfetto nel bilanciare vulnerabilità e minaccia latente. |

Geraldine James è Hilary (la madre) Il volto del controllo sociale e della repressione familiare.

Beast: Jessie Buckley con Johnny Flynn in una scena

Altri interpreti e personaggi:

Trystan Gravelle : Clifford

: Clifford Oliver Maltman : Harrison

: Harrison Charley Palmer Rothwell : Leigh Dutot

: Leigh Dutot Shannon Tarbet : Polly

: Polly Olwen Fouéré : Theresa Kelly

: Theresa Kelly Tim Woodward : Fletcher

: Fletcher Imogen de Ste Croix: Melissa

Curiosità e Punti di Forza

L'ascesa di Jessie Buckley: Questo è il film che ha lanciato la Buckley nell'Olimpo del cinema. La sua interpretazione di Moll è una masterclass su come recitare con gli occhi e con il corpo.

Questo è il film che ha lanciato la Buckley nell'Olimpo del cinema. La sua interpretazione di Moll è una masterclass su come recitare con gli occhi e con il corpo. L'ambientazione come personaggio: L'isola di Jersey non è solo uno sfondo, ma riflette lo stato mentale dei protagonisti: bellissima ma isolata, selvaggia ma prigioniera delle correnti.

L'isola di non è solo uno sfondo, ma riflette lo stato mentale dei protagonisti: bellissima ma isolata, selvaggia ma prigioniera delle correnti. Oltre il genere: Sebbene ci sia un'indagine in corso, il film si concentra sulla "bestialità" insita nell'essere umano. Pearce sfida il pubblico a chiedersi: chi è il vero predatore? Chi giudica o chi agisce?

Sebbene ci sia un'indagine in corso, il film si concentra sulla "bestialità" insita nell'essere umano. Pearce sfida il pubblico a chiedersi: chi è il vero predatore? Chi giudica o chi agisce? Debutto premiato: Il film ha vinto il premio BAFTA per il miglior esordio di un regista britannico, confermando Pearce come uno dei nomi più interessanti del panorama attuale.

Dove vedere Beast in tv e in streaming

Il thriller andrà in onda stasera, sabato 7 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 4.Beast scritto e diretto da Michael Pearce sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere il lungometraggio in qualsiasi momento.