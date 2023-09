Beast con Idris Elba stasera su Sky: trama e cast del film di Baltasar Kormákur

Stasera in prima assoluta su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW va in onda Beast: trama e cast del film con Idris Elba

Stasera 25 settembre su Sky Cinema Uno, e in streaming solo su NOW, in prima visione assoluta, alle 21:15, va in onda Beast. Il film del 2022 diretto da Baltasar Kormákur con Idris Elba. La sceneggiatura è di Ryan Engle. La colonna sonora è stata composta da Steven Price. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio che andrà in onda anche su Sky Cinema Suspense alle 21:45 ed è disponibile on demand.

Il dottor Nate Daniels, rimasto vedovo, decide di partire per il Sudafrica insieme alle due figlie Meredith e Norah, in ricordo della moglie scomparsa e che aveva conosciuto proprio in quella terra. Giunti sul luogo all'interno di una riserva di caccia, trovano un vecchio amico di Nate, Martin Battles, che li ospiterà durante il loro soggiorno. Ma qualcosa andrà come peggio non potrebbe: un leone, scampato alla cattura di alcuni spietati bracconieri, inizierà a perseguitare tutti gli occupanti della riserva, sentendosi minacciato dagli uomini e attaccandoli senza remore. Quello che avrebbe dovuto essere un viaggio catartico si trasformerà così in una complicata lotta per la sopravvivenza

Beast è uscito nelle sale italiane il 22 settembre 2022.

Il film ha incassato 59 milioni di dollari in tutto il mondo, il budget è stato di 36 milioni di dollari.

Il direttore della fotografia è il vincitore del Premio Oscar Philippe Rousselot

Interpreti e personaggi

Idris Elba: Dr. Nate Samuels

Iyana Halley: Meredith Samuels

Leah Sava Jeffries: Norah Samuels

Sharlto Copley: Martin Battles

Critica Beast è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 68% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 54 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.6 su 10