BBC risponde alle critiche per la domanda su Saltburn fatta ad Andrew Scott, considerata inopportuna

BBC, dopo aver ricevuto numerose proteste e commenti negativi online, ha ammesso che la domanda riguardante il film Saltburn posta ad Andrew Scott sul red carpet dei BAFTA è stata un errore di giudizio.

L'emittente britannica ha ritenuto necessario rispondere alle lamentele che sostenevano fosse "inappropriata e omofobica", accuse che non sono state respinte.

La domanda al centro delle critiche

Nel pomeriggio di domenica Andrew Scott si è fermato a parlare con Colin Paterson sul red carpet dei premi BAFTA e il reporter gli aveva chiesto quale fosse stata la sua reazione alla visione della scena di Saltburn in cui Barry Keoghan balla nudo. L'attore aveva quindi risposto: "Non la rovinerò a nessuno, è grandiosa. Lo è davvero".

Il giornalista aveva tuttavia continuato dicendo: "Si parla molto di protesi. Quanto bene conosci Keoghan?". Andrew non ha risposto e si è allontanato.

La risposta della BBC

BBC, dopo i commenti e le critiche, ha ora dichiarato: "La nostra domanda ad Andrew Scott doveva essere una riflessione leggera sulla discussione riguardante la scena e non era stata ideata per offendere".

Il quesito era stato posto anche alla regista Emerald Fennell e alla cantante Sophie Ellis-Bextor, il cui brano Murder on the Dancefloor è stato usato per la discussa sequenza. L'emittente ha tuttavia ammesso: "Accettiamo che la domanda specifica posta ad Andrew Scott sia stata un errore di valutazione. Dopo aver parlato con Andrew sul red carpet, il nostro reporter ha ammesso in diretta che la sua domanda potrebbe essersi spinta oltre e si è scusato se fosse stato così".