Bayside School: un nuovo teaser del reboot della serie

Bayside School tornerà con una serie reboot e online è stato condiviso un nuovo teaser che regala dei momenti divertenti tratti dallo show in arrivo prossimamente su Peacock.

Nel video si vedono anche Mario Lopez ed Elizabeth Berkeley alle prese con i nuovi studenti del liceo, tra presenze inaspettate, potenziali problemi e tanta leggerezza.

Saved by the Bell, reboot di Bayside School, andrà in onda negli Stati Uniti su Peacock, il servizio di streaming di proprietà NBC Universal, e riporterà nel famosissimo liceo vecchi e nuovi protagonisti, come appunto Mario López ed Elizabeth Berkley.

Insieme a loro tornerà anche il protagonista della serie, Zack Morris, interpretato nella serie originale da Mark-Paul Gosselaar, che riprenderà il suo ruolo in alcune puntate come accaduto con Tiffany-Amber Thiessen, interprete di Kelly Kapowski.

Nel cast ci saranno anche i giovani Josie Totah, Mitchell Hoog, Belmont Cameli, Dexter Darden, Haskiri Velazquez e Alycia Pascual-Pena.

Al centro della trama ci sarà quello che accade quando Zack, ora impegnato in politica, decide di chiudere alcuni licei, costringendo gli studenti del Bayside ad accogliere dei ragazzi provenienti da altre realtà, non privilegiate come la loro.