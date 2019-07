Batwoman: i nuovi poster della serie con Ruby Rose

Batwoman è la nuova serie con protagonista Ruby Rose dal 6 ottobre sugli schermi di The CW e di cui sono stati diffusi nuovi poster.

Il progetto debutterà sugli schermi americani il 6 ottobre e sarà protagonista di un panel al San Diego Comic-Con, evento al via proprio tra poche ore negli Stati Uniti.

Batwoman è la serie prodotta da The CW che debutterà domenica 6 ottobre sugli schermi americani e avrà come protagonista l'attrice Ruby Rose, a cui è stato affidato il ruolo della prima eroina apertamente omosessuale tratta dai fumetti della DC. Lo show sarà disponibile anche nel catalogo della nuova piattaforma di HBO Max. I due nuovi poster mostrano un ritratto, condiviso in anteprima da Scifinow, di Kate mentre indossa il suo costume e la ragazza impegnata a osservare il Batsegnale che risplende nel cielo di Gotham City, simbolo che da sempre è associato alla richiesta di intervento di Batman, ovvero Bruce Wayne.

Ecco le due locandine:

Batwoman: un nuovo poster della serie The CW

A beacon of change. #Batwoman premieres Sunday, October 6 on The CW! pic.twitter.com/JCuFgwDLKf — Batwoman (@CWBatwoman) July 15, 2019

La serie dedicata a Kate Kane, ruolo affidato all'attrice Ruby Rose, racconterà quanto accade tre anni dopo la misteriosa scomparsa di Batman. Jacob Kane (Dougray Scott) si assume il compito di tenere in sicurezza Gotham City con la sua Crows Private Security. Sua figlia Kate, al suo ritorno in città, decide di diventare una vigilante assumendo il nome di Batwoman. La giovane è inoltre ancora innamorata della sua ex fidanzata Sophie e si ritrova alle prese con la malvagia Alice (Rachel Skarsten).

