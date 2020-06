Batwoman, perché sarà introdotta una nuova protagonista? Lo spiega la showrunner

La decisione di introdurre una nuova protagonista in Batwoman invece di procedere con un recasting dopo l'abbandono di Ruby Rose ha colto di sorpresa il pubblico dello show targato The CW. Ma come si è arrivati a fare questa scelta?

È stata Caroline Dries, la showrunner della serie, a spiegarne i motivi durante un intervento durante l'ATX TV Festival: "Ad essere onesti, inizialmente avevo considerato, in maniera un po' egoistica, la soluzione da soap opera, dato che avevamo già un paio di episodi scritti e sarebbe stata una transizione meno problematica e più fluida". Le sue parole fanno ovviamente riferimento all'usanza, nel mondo delle soap, di sostituire semplicemente un attore con un altro per lo stesso ruolo quando il primo abbandona lo show.

La showrunner di Batwoman ha quindi proseguito: "Ma dopo averci riflettuto ancora, e aver chiesto consiglio a Greg Berlanti [creatore e produttore dell'intero Arrowverse] che è molto più astuto di me per quanto riguarda queste cose, ho capito che era meglio fare come suggeriva lui. Mi ha detto 'Perché non facciamo un reboot del personaggio, nel senso che sarà proprio un personaggio diverso a indossare il costume di Batwoman, così da rispettare anche il lavoro che Ruby ha fatto per Kate Kane?' E credo sia anche un aiuto per il pubblico, a cui non viene chiesto di ignorare cosa è successo".

Così nel 2021 ci verrà presentata Ryan Wilder, che stando a quanto affermato da Dries, sarà un personaggio inedito e non uno pseudonimo di un più noto personaggio DC. Caroline ha sottolineato: "Sto creando questo personaggio del tutto nuovo che è stato ispirato da Batwoman in passato. Così sarà lei a indossare il mantello, qualcuno che potrebbe non essere la persona giusta al momento giusto in un simile ruolo, che è ciò che rende più divertente il tutto".

Batwoman e il resto degli show dell'Arrowverse faranno ritorno con dei nuovi episodi il prossimo anno.