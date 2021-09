Batwoman 3: il trailer della nuova stagione della serie tratta dai fumetti della DC

Batwoman 3 arriverà sugli schermi di The CW il 13 ottobre e il trailer introduce molti nemici e alleati dell'eroina.

Nel video si vedono infatti anche nuovi personaggi che verranno introdotti nella serie come Renee Montoya, Jada Jet e Marquis Jet.

Nella terza stagione di Batwoman, con star Javicia Leslie, come anticipato dal filmato condiviso online, ci sarà spazio per il rapporto tra la protagonista Ryan e Alice (Rachel Skarsten), che era stata rinchiusa ad Arkham al termine degli episodi precedenti.

Tra i nuovi arrivi nel cast ci sono quelli di Victoria Cartagena, Jada Jet, Nick Creegan e Bridget Regan che sarà Pamela Isley/Poison Ivy.

Renee Montoya, in passato, ha lavorato per il dipartimento di polizia di Gotham e ha lasciato il lavoro perché non riusciva più a sopportarne la corruzione esistente all'interno del sistema. Ora gestisce la "divisione dei freaks", che non ha visto molta azione... fino a oggi. Giusta e pragmatica, e LGBTQ+, Renee è una donna con una missione molto personale e misteriosa che la spinge a combattere per ripulire le strade di Gotham dal crimine con ogni mezzo necessario.