Battlestar Galactica: reboot della serie dall'autore di Mr. Robot

Nuova vita a Battlestar Galactica, con il reboot firmato da Sam Esmail, creatore di Mr. Robot e produttore della serie Amazon Homecoming. L'annuncio che non lascerà indifferenti i fan della storica serie tv è arrivato dalla NBC.

Il network ha infatti presentato il nuovo servizio streaming, che si chiamerà Peacock e verrà lanciato nel corso del 2020, con un catalogo di contenuti originali che comprenderà il reboot di Battlestar Galactica e di altre storiche serie presenti nell'immenso archivio della NBC. Al momento non si sa nulla sul nuovo progetto di Sam Esmail, ma possiamo immaginare con quanto entusiasmo il produttore e regista affronterà questa nuova avventura, proprio lui che si è sempre dichiarato un grande fan dello show e che aveva già espresso la precisa volontà di riavviare in qualche modo il franchise alla firma di un contratto quadriennale con il network.

L'originale Battlestar Galactica, anche nota come Galactica, è stata una serie tv prodotta da NBC Universal nel 1978, e mandata in onda per una sola stagione tra il '78 e il '79. La Battlestar Galactica andata in onda per 4 stagioni, dal 2004 al 2009, su SciFi Channel, di proprietà della NBC Universal, è a tutti gli effetti il remake della serie anni '70, introdotta dalla miniserie omonima del 2003, considerata il suo backdoor pilot. L'incredibile successo di Battlestar Galactica (che è andata in onda anche in Italia tra il 2009 e il 2010), spinse NBC a ordinare lo spin-off prequel Caprica, che non ottenne però la stessa accoglienza benevola e fu cancellato quando mancavano appena 5 episodi alla fine della prima e unica stagione.